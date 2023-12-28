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В Білій Церкві нібито побили чоловіка під час вручення повістки. Поліція попередила про фейк

Біла Церква, Четвер 28 грудня 2023 20:55
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В Білій Церкві нібито побили чоловіка під час вручення повістки. Поліція попередила про фейк Фото: поліція спростувала інформацію про смертельне побиття чоловіка (umdpl.info)
Автор: Каріна Левицька

Правоохоронці спростували інформацію про смертельне побиття чоловіка під час вручення повістки в Білій Церкві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білоцерківське районне управління поліції.

У мережі шириться інформація про те, що 27 грудня в Білій Церкві представники ТЦК нібито побили хлопця, який після цього опинився в лікарні та наступного дня помер.

"Повідомляємо, що до поліції подібних повідомлень не надходило. Представники ТЦК також стверджують, що вказаних ситуацій під час спілкування з мешканцями міста не виникало", - повідомили правоохоронці.

На зображенні може бути: текст «27.12.23p в M. бðла° церква амагалися хлопцю вручити повст речався ,в сварци тцк вдар ли йо bor однг 28.12.23 хлопець по арн смашко, зараз там повно по еспондентв. це нижче дно..»

Поліція закликала громадян перевіряти та поширювати інформацію лише з офіційних джерел.

Законопроєкт про мобілізацію

Кабінет міністрів ввечері 25 грудня вніс до Верховної ради законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Більш детально про законопроєкт та пропозиції щодо мобілізації - у матеріалі РБК-Україна.

При цьому омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у законопроєкті є норми, які суперечать Конституції. Мова про обмеження для ухилянтів. Зокрема, це заборона на операції з нерухомістю.

За інформацією джерел РБК-Україна, законопроєкт все ще можуть змінити або доопрацювати.

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