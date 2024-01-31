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Авиакатастрофа в Броварах. Мужчина украл карточку погибшего члена экипажа, его задержали

Киевская область, Среда 31 января 2024 16:22
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Авиакатастрофа в Броварах. Мужчина украл карточку погибшего члена экипажа, его задержали Архивное фото: Полиция задержала мужчину, который украл карточку погибшего члена экипажа в Броварах(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали мужчину, который украл банковскую карточку погибшего члена экипажа в Броварах Киевской области. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора и ГУНП в Киевской области.

Детали дела

В январе 2023 года после авиакатастрофы в Броварах, подозреваемый пришел на место происшествия. Воспользовавшись скоплением людей, которые оказывали помощь пострадавшим, он присвоил мобильный телефон и визитницу с банковской карточкой одного из погибших членов экипажа.

С помощью телефона погибшего подозреваемый получил доступ к его счетам. Деньги снимал в банкомате, кассах магазинов и тратил на онлайн-развлечения. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

О списании средств с текущего и кредитного счетов стало известно во время оформления наследства. Жена погибшего обратилась с заявлением в полицию.

Что ему грозит

Полицейские провели ряд следственных и оперативных мероприятий, благодаря которым установили личность правонарушителя. Им оказался 35-летний мужчина.

Авиакатастрофа в Броварах. Мужчина украл карточку погибшего члена экипажа, его задержали

Фото: Задержанный (facebook.com/pgo.gov.ua)

Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, которые указывали на причастность фигуранта к совершению противоправных действий.

Ему сообщили о подозрении по факту:

  • кражи, совершенной в условиях военного положения;
  • присвоение официальных документов.

Ему грозит до 8 лет за решеткой. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Трагедия в Броварах

18 января 2023 года в Броварах разбился вертолет с руководством МВД на борту. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, среди них были министр внутренних дел Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин.

Следствие уже установило обстоятельства трагедии и подозреваемых, впереди судебное разбирательство дела.

Подробнее о катастрофе в Броварах и ее расследовании - в материале РБК-Украина.

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Киевская область Бровары
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