Авиакатастрофа в Броварах. Мужчина украл карточку погибшего члена экипажа, его задержали

Правоохранители задержали мужчину, который украл банковскую карточку погибшего члена экипажа в Броварах Киевской области. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Детали дела

В январе 2023 года после авиакатастрофы в Броварах, подозреваемый пришел на место происшествия. Воспользовавшись скоплением людей, которые оказывали помощь пострадавшим, он присвоил мобильный телефон и визитницу с банковской карточкой одного из погибших членов экипажа.

С помощью телефона погибшего подозреваемый получил доступ к его счетам. Деньги снимал в банкомате, кассах магазинов и тратил на онлайн-развлечения. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

О списании средств с текущего и кредитного счетов стало известно во время оформления наследства. Жена погибшего обратилась с заявлением в полицию.

Что ему грозит

Полицейские провели ряд следственных и оперативных мероприятий, благодаря которым установили личность правонарушителя. Им оказался 35-летний мужчина.

Фото: Задержанный (facebook.com/pgo.gov.ua)

Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, которые указывали на причастность фигуранта к совершению противоправных действий.

Ему сообщили о подозрении по факту:

кражи, совершенной в условиях военного положения;

присвоение официальных документов.

Ему грозит до 8 лет за решеткой. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Трагедия в Броварах

18 января 2023 года в Броварах разбился вертолет с руководством МВД на борту. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, среди них были министр внутренних дел Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин.

Следствие уже установило обстоятельства трагедии и подозреваемых, впереди судебное разбирательство дела.

Подробнее о катастрофе в Броварах и ее расследовании - в материале РБК-Украина.