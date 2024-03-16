В Борисполе сошли с рельсов цистерны для топлива: ж/д переезд закрыли

Авария произошла на железнодорожном переезде в Борисполе в Киевской области 16 марта. Там сошли с рельсов цистерны для топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Борисполя в Facebook.

Фото: в Борисполе закрыли переезд из-за аварии на железной дороге (facebook.com/boryspilpatrolpolice)

"Во избежание значительного скопления автомобилей и образования пробок учтите временные изменения в движении и заранее планируйте маршрут", - говорится в сообщении.

Цистерны для топлива сошли с рельсов, поэтому переезд закрыт. На месте происшествия работают представители комиссии по ликвидации последствий.

Авария произошла на железнодорожном переезде на улице Калмыкова (ранее Тельмана).

Напомним, ранее во Львовской области авто эвакуации погибших военных попало в ДТП. В результате аварии три человека погибли, еще трое пострадали.

По данным патрульной полиции, в результате аварий в Украине в 2023 году погибли более 2500 человек, тысячи граждан получили ранения.

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