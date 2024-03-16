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В Борисполе сошли с рельсов цистерны для топлива: ж/д переезд закрыли

Борисполь, Суббота 16 марта 2024 12:58
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В Борисполе сошли с рельсов цистерны для топлива: ж/д переезд закрыли Фото: в Борисполе сошли с рельсов цистерны для топлива (facebook.com/boryspilpatrolpolice)
Автор: Наталья Юрченко

Авария произошла на железнодорожном переезде в Борисполе в Киевской области 16 марта. Там сошли с рельсов цистерны для топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Борисполя в Facebook.

Авария произошла на железнодорожном переезде на улице Калмыкова (ранее Тельмана).

Цистерны для топлива сошли с рельсов, поэтому переезд закрыт. На месте происшествия работают представители комиссии по ликвидации последствий.

"Во избежание значительного скопления автомобилей и образования пробок учтите временные изменения в движении и заранее планируйте маршрут", - говорится в сообщении.

В Борисполе сошли с рельсов цистерны для топлива: ж/д переезд закрыли

Фото: в Борисполе закрыли переезд из-за аварии на железной дороге
(facebook.com/boryspilpatrolpolice)

Напомним, ранее во Львовской области авто эвакуации погибших военных попало в ДТП. В результате аварии три человека погибли, еще трое пострадали.

По данным патрульной полиции, в результате аварий в Украине в 2023 году погибли более 2500 человек, тысячи граждан получили ранения.

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Борисполь Киевская область Патрульная служба Авария Полицейские
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