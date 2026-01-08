Белый дом заявил о выходе США из десятков международных организаций
Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о выходе Соединенных Штатов из 35 организаций, не входящих в состав Организации Объединенных Наций, и 31 учреждения ООН, которые "действуют вопреки национальным интересам США".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Издание отмечает, что Белый дом не перечислил эти организации, но заявил, что они пропагандируют "радикальную климатическую политику, глобальное управление и идеологические программы, противоречащие суверенитету и экономической силе США".
"Этот вывод средств положит конец финансированию и участию американских налогоплательщиков в деятельности организаций, которые продвигают глобалистские планы выше приоритетов США. Средства налогоплательщиков США лучше всего распределить на другие средства для поддержки соответствующих миссий", - заявили в Белом доме.
Reuters напоминает, что с начала своей второй каденции Трамп стремился сократить финансирование ООН со стороны США, прекратить сотрудничество США с Советом ООН по правам человека, продолжить прекращение финансирования палестинского агентства помощи ООН (UNRWA) и выйти из культурного агентства ООН ЮНЕСКО.
Он также объявил о планах выйти из Всемирной организации здравоохранения и Парижского климатического соглашения.
Отношение Трампа к международным организациям
Как писало РБК-Украина, в конце декабря 2025 года Дональд Трамп обвинил Организацию Объединенных Наций в бездействии в отношении мировых конфликтов, в частности войны в Украине.
В Truth Social он написал, что "ООН предоставила очень мало помощи в решении различных глобальных конфликтов, включая катастрофу, которая сейчас происходит между Россией и Украиной".
Также еще 20 января 2025 года Трамп заявлял, что выведет США из Парижского климатического соглашения.
Заявление отражало скептическое отношение Трампа к глобальному потеплению, которое, по его мнению, является мистификацией.
Такой шаг вписывался в планы президента по освобождению американских бурильщиков нефти и газа от регулирования, чтобы они могли максимально увеличить добычу.
Стоит заметить, что во время первого президентского срока Дональд Трамп уже выводил США из Парижского климатического соглашения. Тогда этот процесс занял годы.