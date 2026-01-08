Белый дом заявил о выходе США из десятков международных организаций

Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о выходе Соединенных Штатов из 35 организаций, не входящих в состав Организации Объединенных Наций, и 31 учреждения ООН, которые "действуют вопреки национальным интересам США".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание отмечает, что Белый дом не перечислил эти организации, но заявил, что они пропагандируют "радикальную климатическую политику, глобальное управление и идеологические программы, противоречащие суверенитету и экономической силе США".

"Этот вывод средств положит конец финансированию и участию американских налогоплательщиков в деятельности организаций, которые продвигают глобалистские планы выше приоритетов США. Средства налогоплательщиков США лучше всего распределить на другие средства для поддержки соответствующих миссий", - заявили в Белом доме.

Reuters напоминает, что с начала своей второй каденции Трамп стремился сократить финансирование ООН со стороны США, прекратить сотрудничество США с Советом ООН по правам человека, продолжить прекращение финансирования палестинского агентства помощи ООН (UNRWA) и выйти из культурного агентства ООН ЮНЕСКО .