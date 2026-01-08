Білий дім заявив про вихід США з десятків міжнародних організацій
Президент США Дональд Трамп підписав прокламацію про вихід Сполучених Штатів з 35 організацій, що не входять до складу Організації Об'єднаних Націй, та 31 установи ООН, які "діють всупереч національним інтересам США".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Видання зазначає, що Білий дім не перерахував ці організації, але заявив, що вони пропагують "радикальну кліматичну політику, глобальне управління та ідеологічні програми, що суперечать суверенітету та економічній силі США".
"Це виведення коштів покладе край фінансуванню та участі американських платників податків у діяльності організацій, які просувають глобалістські плани вище пріоритетів США. Кошти платників податків США найкраще розподілити на інші засоби для підтримки відповідних місій", – заявили у Білому домі.
Reuters нагадує, що з початку своєї другої каденції Трамп прагнув скоротити фінансування ООН з боку США, припинити співпрацю США з Радою ООН з прав людини, продовжити припинення фінансування палестинської агенції допомоги ООН (UNRWA) та вийти з культурної агенції ООН ЮНЕСКО.
Він також оголосив про плани вийти зі Всесвітньої організації охорони здоров'я та Паризької кліматичної угоди.
Ставлення Трампа до міжнародних організацій
Як писало РБК-Україна, наприкінці грудня 2025 року Дональд Трамп звинуватив Організацію Об'єднаних Націй у бездіяльності щодо світових конфліктів, зокрема війни в Україні.
У Truth Social він написав, що "ООН надала дуже мало допомоги у вирішенні різних глобальних конфліктів, включно з катастрофою, яка зараз відбувається між Росією та Україною".
Також іще 20 січня 2025 року Трамп заявляв, що виведе США з Паризької кліматичної угоди.
Заява відображала скептичне ставлення Трампа до глобального потепління, яке, на його думку, є містифікацією.
Такий крок вписувався в плани президента щодо звільнення американських бурильників нафти і газу від регулювання, щоб вони могли максимально збільшити видобуток.
Варто зауважити, що під час першого президентського терміну Дональд Трамп уже виводив США з Паризької кліматичної угоди. Тоді цей процес зайняв роки.