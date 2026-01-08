Білий дім заявив про вихід США з десятків міжнародних організацій

Президент США Дональд Трамп підписав прокламацію про вихід Сполучених Штатів з 35 організацій, що не входять до складу Організації Об'єднаних Націй, та 31 установи ООН, які "діють всупереч національним інтересам США".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання зазначає, що Білий дім не перерахував ці організації, але заявив, що вони пропагують "радикальну кліматичну політику, глобальне управління та ідеологічні програми, що суперечать суверенітету та економічній силі США".

"Це виведення коштів покладе край фінансуванню та участі американських платників податків у діяльності організацій, які просувають глобалістські плани вище пріоритетів США. Кошти платників податків США найкраще розподілити на інші засоби для підтримки відповідних місій", – заявили у Білому домі.

Reuters нагадує, що з початку своєї другої каденції Трамп прагнув скоротити фінансування ООН з боку США, припинити співпрацю США з Радою ООН з прав людини, продовжити припинення фінансування палестинської агенції допомоги ООН (UNRWA) та вийти з культурної агенції ООН ЮНЕСКО .