Белый дом о заявлениях Путина по Украине: надеемся, республиканцы услышали послание

США не могут позволить себе не помогать Украине, а диктаторы продолжают действовать, если не расплачиваются за свою агрессию.

"И не ошибайтесь, Путин не единственный - он не единственный, кто наблюдает за тем, что здесь происходит и как это происходит", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, еще в начале октября президент Джо Байден запросил в Конгрессе более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. В эти средства входит и новое финансирование помощи Украине на более 60 млрд долларов.

Республиканцы отказались поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в запрос их предложения по безопасности границ.

Республиканцы и демократы начали переговоры, чтобы прийти к компромиссу по этому вопросу. На этом фоне Сенат США решил не уходить на каникулы.

Известно, что на следующей неделе Сенат проголосует за выделение пакета финпомощи Украине. Это последняя возможность принять финансирование.

Более подробно о том, почему в США не могут договориться о помощи Украине, - в материале РБК-Украина.