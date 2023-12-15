Білий дім про заяви Путіна щодо України: сподіваємося, республіканці почули послання

США не можуть дозволити собі не допомагати Україні, а диктатори продовжують діяти, якщо не розплачуються за свою агресію.

"І не помиляйтесь, Путін не єдиний - він не єдиний, хто спостерігає за тим, що тут відбувається і як це відбувається", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, ще на початку жовтня президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. У ці кошти входить і нове фінансування допомоги Україні на понад 60 млрд доларів.

Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у запит їхні пропозиції щодо безпеки кордонів.

Республіканці та демократи розпочали переговори, щоб дійти компромісу з цього питання. На цьому фоні Сенат США вирішив не йти на канікули.

Відомо, що наступного тижня Сенат проголосує за виділення пакета фіндопомоги Україні. Це остання можливість ухвалити фінансування.

Більш детально про те, чому в США не можуть домовитися про допомогу Україні, - у матеріалі РБК-Україна.