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Сенат США на следующей неделе проголосует за выделение пакета финпомощи Украине

Пятница 15 декабря 2023 04:55
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Сенат США на следующей неделе проголосует за выделение пакета финпомощи Украине Фото: Сенат США на следующей неделе проголосует за выделение финпомощи Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сенат США проголосует за выделение крупного пакета военной помощи Украине и Израилю на следующей неделе.

Об этом заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Шумера, Сенат отложит каникулы, которые должны были начаться в пятницу, и соберется в понедельник, чтобы дать сторона переговоров время для достижения соглашения.

"От нашего успеха зависит так много, Мы знаем, что мир наблюдает за нами", - отметил он.

Спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон, а также республиканцы в Сенате неоднократно заявляли, что будут голосовать за выделение помощи только в том случае, если она будет сочетаться с новым контролем на границе США и Мексики.

"Мы добиваемся прогресса, и Белый дом заинтересован в этом, и это хорошо. Все обнадеживает", - сказал сенатор Джон Тьюн журналистам, предупредив, что сейчас представители двух партий все еще обсуждают концепции новой сделки.

Сенатор-республиканец Том Коттон заявил, что участники переговоров добились прогресса, но остаются "очень далекими друг от друга".

Что предшествовало

Напомним, еще в начале октября президент Джо Байден запросил у Конгресса более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности. В эти средства входит и новое финансирование помощи Украине на более 60 млрд долларов.

Республиканцы отказались поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в запрос их предложения по безопасности границ.

Республиканцы и демократы начали переговоры, чтобы прийти к компромиссу по этому вопросу. На этом фоне Сенат Соединенных Штатов Америки решил не уходить на каникулы. Демократы рассчитывают продолжить переговоры с республиканцами насчет запроса президента Джо Байдена, который включает помощь Украине.

Более детально о том, почему в США не могут договориться о помощи Украине, - в материале РБК-Украина.

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