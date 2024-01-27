Белый дом ввел новую политику для чиновников из-за госпитализации Остина

Администрация президента США объявила о новой политике делегирования полномочий для высших должностных лиц. Причиной стало незапланированное внезапное внезапное госпитализация министра обороны Ллойда Остина, что дестабилизировало работу правительственных структур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Новые процедуры, которых должны придерживаться секретари Кабинета министров, изложил в служебной записке руководитель аппарата Белого дома Джефф Зенц.

Так, отныне члены Кабинета обязаны уведомлять Управление по делам кабинета и главу администрации Белого дома, когда они готовятся к госпитализации или медицинской процедуре, требующей общей анестезии, либо путешествия в районы с ограниченным доступом к связи или вообще без нее.

Старшие сотрудники, которые будут замещать секретарей Кабинета во время болезни или отпуска, обязаны поддерживать связь со своими коллегами в Белом доме, а лидеры должны будут письменно документировать каждый случай передачи или возвращения полномочий к лидеру Кабинета министров.

"Благодаря этому процессу мы уверены, что все ведомства имеют набор стандартных протоколов, которых они должны придерживаться в случае делегирования полномочий", - сказал Зенц.

Остин благополучно выздоравливает

Тем временем, по данным медиков, министр обороны США Ллойд Остин выздоравливает после операции по лечению рака простаты и последующих осложнений, из-за которых он был госпитализирован на две недели.

В пятницу 70-летний глава Пентагона посетил Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в Мэриленде для планового обследования. Он вернется на работу в офис в понедельник, 29 января, после нескольких дней работы дома.

"Он продолжает хорошо восстанавливаться и, как ожидается, полностью выздоровеет. Рак простаты госсекретаря Остина был вылечен на ранней стадии и эффективно, и его прогноз является отличным", - сказали врачи.

Болезнь и экстренная госпитализация Остина

22 декабря 2023 года министра обороны США Ллойда Остина доставили в Национальный военный медицинский центр имени Уолтера Рида. Он перенес операцию по лечению рака простаты, который обнаружили в том же месяце во время планового обследования.

Однако через неделю после вмешательства, у чиновника развилась инфекция, и 1 января его доставили в реанимацию. Президенту Джо Байдену и высокопоставленным чиновникам администрации сообщили о госпитализации Остина только 4 января.

15 января главу Пентагона выписали из больницы, он продолжил работать из дома.

23 января Остин впервые появился на публике после инцидента, когда принял участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины по видеосвязи из дома.

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