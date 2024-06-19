Украина в приоритете. США откладывают поставки Швейцарии ракет к Patriot
Соединенные Штаты Америки не отправят Швейцарии ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot в запланированные сроки. Сначала их получит Украина, ведь обеспечение ВСУ необходимым оружием является приоритетом США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Blick.
Осенью 2023 года Швейцария заказала у США ракеты PAC-3 MSE к системам Patriot на сумму 300 миллионов швейцарских франков (340 млн долларов).
Предполагалось, что ракеты будут приняты на вооружение швейцарской армии в 2030-2031 годах. Однако поставки ракет будут отложены из-за решений правительства США и, вероятно, не смогут состояться в запланированные сроки.
Как пишет издание, в контракте Вашингтон раньше времени прописал опцию о возможности отойти от согласованных условий, если для этого есть чрезвычайные или убедительные причины и если это затрагивает интересы национальной безопасности США. Сейчас США заявляют об этом из-за войны в Украине.
Эту информацию подтвердило Федеральное ведомство по оборонным закупкам Швейцарии.
"Швейцарии снова нужна независимая и сильная оборонная промышленность, а также диверсификация закупок между производителями и странами", - отметили в ведомстве.
Ожидается, что США официально объявят о своем решении на следующей неделе во вторник. О новых сроках поставок информации пока нет.
Помощь Украине от США
Напомним, 7 июня американский лидер Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Франции объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Речь идет о вооружении на сумму 225 миллионов долларов.
Он включает в себя ракеты, боеприпасы для HIMARS, гаубицы и бронетранспортеры, артиллерийские снаряды и другое оружие.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.