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Украина в приоритете. США откладывают поставки Швейцарии ракет к Patriot

Среда 19 июня 2024 20:31
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Украина в приоритете. США откладывают поставки Швейцарии ракет к Patriot Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки не отправят Швейцарии ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot в запланированные сроки. Сначала их получит Украина, ведь обеспечение ВСУ необходимым оружием является приоритетом США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Blick.

Осенью 2023 года Швейцария заказала у США ракеты PAC-3 MSE к системам Patriot на сумму 300 миллионов швейцарских франков (340 млн долларов).

Предполагалось, что ракеты будут приняты на вооружение швейцарской армии в 2030-2031 годах. Однако поставки ракет будут отложены из-за решений правительства США и, вероятно, не смогут состояться в запланированные сроки.

Как пишет издание, в контракте Вашингтон раньше времени прописал опцию о возможности отойти от согласованных условий, если для этого есть чрезвычайные или убедительные причины и если это затрагивает интересы национальной безопасности США. Сейчас США заявляют об этом из-за войны в Украине.

Эту информацию подтвердило Федеральное ведомство по оборонным закупкам Швейцарии.

"Швейцарии снова нужна независимая и сильная оборонная промышленность, а также диверсификация закупок между производителями и странами", - отметили в ведомстве.

Ожидается, что США официально объявят о своем решении на следующей неделе во вторник. О новых сроках поставок информации пока нет.

Помощь Украине от США

Напомним, 7 июня американский лидер Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Франции объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Речь идет о вооружении на сумму 225 миллионов долларов.

Он включает в себя ракеты, боеприпасы для HIMARS, гаубицы и бронетранспортеры, артиллерийские снаряды и другое оружие.

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