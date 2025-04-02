Белый дом защищает Уолтца на фоне скандала: пользовался Gmail не для секретных данных

Представитель СНБ Брайан Хьюз отметил, что советник по национальной безопасности Уолтц получал электронные письма и приглашения в календарь от старых контактов на свою личную почту.
Советник американского президента Дональда Трампа Майк Уолтц использовал личный Gmail. Однако не для секретной информации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
После сообщения о том, что Майк Уолтц и другие члены Совета национальной безопасности использовали Gmail для работы в правительстве, Белый дом подчеркнул, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности никогда не использовал свою личную учетную запись электронной почты для отправки секретных материалов.
Представитель СНБ Брайан Хьюз отметил, что советник по национальной безопасности Уолтц получал электронные письма и приглашения в календарь от старых контактов на свою личную почту.
"Он никогда не отправлял секретные материалы через личную учетную запись электронной почты или любую незащищенную платформу", - заявил Хьюз в комментарии для Reuters.
Хьюз не раскрыл деталей о содержании электронных писем, которые получал Уолтц. Однако он отметил, что Уолтц копировал правительственные электронные адреса на все сообщения, полученные после вступления Дональда Трампа в должность 20 января, чтобы соблюдать федеральное законодательство о сохранении документов.
Представитель также добавил, что всех сотрудников СНБ информируют о том, что "секретные материалы должны отправляться только через защищенные каналы", а также что "любая неправительственная корреспонденция должна быть зафиксирована и сохранена для соответствия требованиям по учету".
Напомним, что ранее сегодня стало известно, что Уолтц и его команда пользовались незащищенной электронной почтой для ведения правительственных дел.
Как пишет The Washington Post, они использовали почту Google.
Эта информация появилась на фоне другого скандала в США. Недавно в США разгорелся скандал вокруг советника по нацбезопасности Майка Уолтца. Он якобы случайно добавил в секретный чат Signal, где обсуждались удары по йеменским хуситам, главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.
Уолтц сначала заявил, что якобы у него не было номера Голдберга. Но потом признал свою ответственность, набросившись на журналиста с оскорблениями.
Подробнее о скандале с утечкой данных - в материале РБК-Украина.
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