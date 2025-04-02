Білий дім захищає Волца на фоні скандалу: користувався Gmail не для секретних даних

Після повідомлення про те, що Майк Волц та інші члени Ради національної безпеки використовували Gmail для роботи в уряді, Білий дім наголосив, що радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки ніколи не використовував свій особистий обліковий запис електронної пошти для надсилання секретних матеріалів.

Речник РНБ Браян Г'юз зазначив, що радник з національної безпеки Волц отримував електронні листи та запрошення в календар від старих контактів на свою особисту пошту.

"Він ніколи не надсилав секретні матеріали через особистий обліковий запис електронної пошти або будь-яку незахищену платформу," - заявив Г'юз у коментарі для Reuters.

Г'юз не розкрив деталей про зміст електронних листів, які отримував Волц. Однак він зазначив, що Волц копіював урядові електронні адреси на всі повідомлення, отримані після вступу Дональда Трампа на посаду 20 січня, щоб дотримуватися федерального законодавства про збереження документів.

Речник також додав, що всіх співробітників РНБ інформують про те, що "секретні матеріали повинні надсилатися лише через захищені канали", а також що "будь-яка неурядова кореспонденція має бути зафіксована і збережена для відповідності вимогам щодо обліку".