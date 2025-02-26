Белый дом сомневается в целесообразности встречи Зеленского с Трампом в пятницу, - Reuters
В Белом доме выразили сомнения в целесообразности приглашения Владимира Зеленского на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Ссылаются на слова украинского президента относительно соглашения о минералах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сомнения относительно встречи президентов возникли после заявлений Зеленского о том, что соглашение по минералам еще не завершено, сообщил Reuters чиновник из Белого дома.
"Если украинский лидер говорит, что соглашение не финализировано, я не вижу смысла в таком приглашении", - заявил чиновник
По его словам, Белый дом ожидает, что визит Зеленского будет подтверждением его окончательной позиции по соглашению о минералах, а он заявляет, что такой еще нет.
Чиновник отметил, что последние комментарии Зеленского из Киева свидетельствуют о том, что соглашение по минералам еще не завершено.
Соглашение о минералах
Напомним, 26 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Украина и США фактически отработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным ископаемым. На сегодня это соглашение называется "Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины".
Позже на брифинге Зеленский заявил, что конечный вариант соглашения чиновники оценивают положительно. Он отметил, что лично видел документ и планирует с ним поработать. По его словам, главные вопросы, которые он поднимал, в тексте соглашения отражены должным образом.
Вместе с тем президент заявил, что Украина после соглашения о редкоземельных металлах планирует подписать с США еще одно соглашение. Оно будет касаться инвестиционного фонда.
Также он добавил, что соглашение может иметь большой успех, но он зависит от его разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Визит в США
Также Зеленский сообщил, что Украине предложили визит в США. Сейчас офисы работают над этим.
"Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США о пятнице. У меня важный вопрос. Я очень хочу визита", - сказал Зеленский.
Также добавим, что американский президент 25 февраля рассказал журналистам, что Зеленский посетит Белый дом в пятницу, и что президент Украины "хотел бы подписать со мной соглашение о полезных ископаемых".