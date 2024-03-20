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Белый дом раскритиковал Трампа за "безумную антисемитскую риторику"

Фото: Экс-президент США Дональд Трапм (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Эксп-резидент США Дональд Трамп заявил, что голосующие за демократов евреи "ненавидят Израиль" и "ненавидят свою религию". В Белом доме назвали это "мерзкой и безумной антисемитской риторикой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В ходе интервью Трампа спросили об усилении критики со стороны демократов военных действий Израиля в Газе, в результате которых погибли более 30 000 палестинцев.

"Я думаю, что они ненавидят Израиль. И Демократическая партия ненавидит Израиль", – сказал Трамп.

Он добавил: "Любой еврей, голосующий за демократов, ненавидит свою религию. Они ненавидят все, что касается Израиля, и им должно быть стыдно за себя, потому что Израиль будет уничтожен".

В своем заявлении представитель Белого дома Эндрю Бейтс сказал: "Президент Байден твердо держится своей позиции, когда дело доходит до мерзкой и безумной антисемитской риторики. Поскольку антисемитские преступления и акты ненависти выросли во всем мире - среди них самое смертоносное нападение, совершенное против евреев со времен Холокоста – лидеры обязаны называть ненависть тем, чем она есть, и объединить американцев против нее".

Бейтс упомянул митинг белых националистов в 2017 году в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, после которого Трамп заявил, что обе стороны противостояния "очень хорошие люди".

"Как сказал президент Байден, он получил мотивацию баллотироваться в президенты, когда увидел, как неонацисты в Шарлоттсвилле выкрикивают "ту самую антисемитскую желчь, которую слышали в Германии в 1930-х годах", – сказал Бейтс.

Выборы в США

В ноябре этого года в США пройдут президентские выборы. За пост президента, скорее всего, будут соревноваться действующий президент Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп. Последний стал единственным кандидатом от Республиканской партии по результатам праймериз.

Больше об этом читайте в материале РБК-Украина "Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет ко второму президентскому сроку в США".

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденИзраильДональд Трамп