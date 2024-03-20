Белый дом раскритиковал Трампа за "безумную антисемитскую риторику"

В ходе интервью Трампа спросили об усилении критики со стороны демократов военных действий Израиля в Газе, в результате которых погибли более 30 000 палестинцев.

"Я думаю, что они ненавидят Израиль. И Демократическая партия ненавидит Израиль", – сказал Трамп.

Он добавил: "Любой еврей, голосующий за демократов, ненавидит свою религию. Они ненавидят все, что касается Израиля, и им должно быть стыдно за себя, потому что Израиль будет уничтожен".

В своем заявлении представитель Белого дома Эндрю Бейтс сказал: "Президент Байден твердо держится своей позиции, когда дело доходит до мерзкой и безумной антисемитской риторики. Поскольку антисемитские преступления и акты ненависти выросли во всем мире - среди них самое смертоносное нападение, совершенное против евреев со времен Холокоста – лидеры обязаны называть ненависть тем, чем она есть, и объединить американцев против нее".

Бейтс упомянул митинг белых националистов в 2017 году в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, после которого Трамп заявил, что обе стороны противостояния "очень хорошие люди".

"Как сказал президент Байден, он получил мотивацию баллотироваться в президенты, когда увидел, как неонацисты в Шарлоттсвилле выкрикивают "ту самую антисемитскую желчь, которую слышали в Германии в 1930-х годах", – сказал Бейтс.

Выборы в США