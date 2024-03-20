Білий дім розкритикував Трампа за "безглузду антисемітську риторику"

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що євреї, які голосують за демократів, "ненавидять Ізраїль" і "ненавидять свою релігію". У Білому домі назвали це "мерзенною та безглуздою антисемітською риторикою".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Під час інтерв’ю Трампа запитали про посилення критики з боку демократів військових дій Ізраїлю в Газі, в результаті яких загинули понад 30 000 палестинців.
"Я думаю, що вони ненавидять Ізраїль. І Демократична партія ненавидить Ізраїль", – сказав Трамп.
Він додав: "Будь-який єврей, який голосує за демократів, ненавидить свою релігію. Вони ненавидять усе, що стосується Ізраїлю, і їм повинно бути соромно за себе, тому що Ізраїль буде знищений".
У своїй заяві речник Білого дому Ендрю Бейтс сказав: "Президент Байден твердо тримається своєї позиції, коли справа доходить до мерзенної та безглуздої антисемітської риторики. Оскільки антисемітські злочини та акти ненависті зросли в усьому світі – серед них найбільш смертоносний напад, скоєний проти єврейського народу з часів Голокосту – лідери зобов’язані називати ненависть тим, чим вона є, і об’єднати американців проти неї".
Бейтс згадав мітинг білих націоналістів у 2017 році в Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія, після якого Трамп заявив, що обидві сторони протистояння "дуже хороші люди".
"Як сказав президент Байден, він отримав мотивацію балотуватися в президенти, коли побачив, як неонацисти у Шарлоттсвіллі вигукують "ту саму антисемітську жовч, яку чули в Німеччині в 1930-х роках", – сказав Бейтс.
У листопаді цього року в США відбудуться президентські вибори. За посаду президента найімовірніше будуть змагатися чинний президент Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп. Останній став єдиним кандидатом від Республіканської партії за результатом праймеріз.
Більше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США".
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