Білий дім розкритикував Трампа за "безглузду антисемітську риторику"

Під час інтерв’ю Трампа запитали про посилення критики з боку демократів військових дій Ізраїлю в Газі, в результаті яких загинули понад 30 000 палестинців.

"Я думаю, що вони ненавидять Ізраїль. І Демократична партія ненавидить Ізраїль", – сказав Трамп.

Він додав: "Будь-який єврей, який голосує за демократів, ненавидить свою релігію. Вони ненавидять усе, що стосується Ізраїлю, і їм повинно бути соромно за себе, тому що Ізраїль буде знищений".

У своїй заяві речник Білого дому Ендрю Бейтс сказав: "Президент Байден твердо тримається своєї позиції, коли справа доходить до мерзенної та безглуздої антисемітської риторики. Оскільки антисемітські злочини та акти ненависті зросли в усьому світі – серед них найбільш смертоносний напад, скоєний проти єврейського народу з часів Голокосту – лідери зобов’язані називати ненависть тим, чим вона є, і об’єднати американців проти неї".

Бейтс згадав мітинг білих націоналістів у 2017 році в Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія, після якого Трамп заявив, що обидві сторони протистояння "дуже хороші люди".

"Як сказав президент Байден, він отримав мотивацію балотуватися в президенти, коли побачив, як неонацисти у Шарлоттсвіллі вигукують "ту саму антисемітську жовч, яку чули в Німеччині в 1930-х роках", – сказав Бейтс.

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