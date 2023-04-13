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Белый дом проведет секретный брифинг для сенаторов по поводу утечки материалов Пентагона

Фото: в Сенате проведут секретный брифинг по поводу утечки материалов Пентагона (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Администрация президента США Джо Байдена проведет на следующей неделе закрытый брифинг для сенаторов по поводу несанкционированного раскрытия строго засекреченных документов, касающихся войны в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Брифинг состоится 19 апреля, сообщил представитель Демократической партии в Сенате, которому предоставили анонимность для обсуждения конфиденциального разбирательства.

Утечка документов Пентагона, возможно, самая серьезная, с которой США столкнулись за десятилетие, раскрыла подробности американских шпионских операций, а также оценки войны России против Украины. Министерство юстиции США начало уголовное расследование по факту раскрытия информации.

По данным Washington Post, предполагаемый источник утечки работал на военной базе. 20-летний "любитель оружия" поделился документами на популярной среди геймеров онлайн-платформе.

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