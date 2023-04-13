"Любитель оружия" с военной базы. WP узнало, кто может стоять за утечкой документов США

За утечкой секретных документов Пентагона может стоять работник военной базы, который "интересуется оружием". Он якобы распространял конфиденциальную информацию на платформе Discord.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

"Человек, стоящий за массовой утечкой правительственных тайн США, разоблачивший шпионаж за союзниками, раскрыл мрачные перспективы войны Украины с Россией и разжег дипломатические перепалки в Белом доме, - это молодой харизматичный любитель оружия, который поделился секретными документами с группой далеких знакомых искали общение во время изоляции в период пандемии", - пишет издание.

По информации газеты, группа из около двух десятков человек (преимущественно мужчины), которых "совмещала любовь к оружию, военному снаряжению и Богу", еще в 2020 году сформировали чат на онлайн-платформе Discord.

WP пообщалось с вероятным членом чата в Discord, куда "слили" документы Пентагона. Главное из того, что удалось узнать журналистам:

В прошлом году участники чата не обратили внимания на то, когда мужчина с псевдонимом OG начал публиковать сообщения, наполненные странными аббревиатурами и жаргоном.

Отмечается, что слова других участников чата были незнакомыми и мало кто читал длинные публикации OG. Однако личность под этим псевдонимом утверждала, что "знает все тайны правительства".

Однако впоследствии один из участников чата все же внимательно прочитал сообщения, которые он публиковал в течение месяцев. После чего он сообщил, что в публикациях были фактически дословные стенограммы секретных разведывательных документов, которые, по словам OG, он принес домой со своей работы на "военной базе".

Что интересно - некоторые документы были под грифом "NOFORN", что означает, что эта информация настолько конфиденциальна, что ее нельзя передавать иностранным гражданам.

OG рассказал группе, что он "часами работал над секретными документами", чтобы поделиться ими со своими собеседниками в Discord. Это якобы были данные "о мировых делах и тайных правительственных операциях".

Он хотел "держать нас в курсе событий... Это не были случайные утечки любого рода", - сказал один из членов группы, и, похоже, думал, что его инсайдерские знания помогут другим защититься от беспокойного мира вокруг них.

Один из участников чата сказал, он считает, что OG враждебно настроен к власти США или работал на интересы какой-либо страны, а в вопросе войны России против Украины не был ни на чьей стороне. Папка на сервере, где он публиковал документы о войне РФ против Украины, якобы называлась "bear-vs-pig". При этом друг говорит, что тот часто говорил о силовых структурах и разведке США как "злостной силе, которая хочет контролировать граждан", о "чрезмерном контроле" американских властей, что власть "скрывает от общественности ужасную правду".

Как пишет WP со ссылкой на слова участника чата, публиковавшие OG документы касались ряда тонких тем, которые разрешено просматривать только лицам, прошедшим многомесячную проверку репутации. В частности, они содержали сверхсекретные отчеты о нахождении и передвижении высокопоставленных политических лидеров и тактических обновлениях военных сил, геополитическом анализе, рассмотрении попыток иностранных правительств вмешаться в выборы.

Утверждается, что рассказ первого участника говорящего на условиях анонимности сервера подтвердил и второй парень. Оба якобы "знают настоящее имя OG, а также штат, где он живет и работает", но отказались делиться этой информацией, пока ФБР ищет источник утечки.

Журналисты пишут, что OG был бесспорным лидером. Участник описал его как "строгого". Он устанавливал "иерархию" и ожидал, что другие будут внимательно читать засекреченную информацию, которой он делился. Когда их внимание ослабевало, он сердился.

"Тогда OG изменил тактику. Вместо того чтобы тратить время на копирование документов с клавиатуры, он сфотографировал настоящие статьи и забросил их на сервер. Это были более яркие и впечатляющие документы, чем обычные текстовые изображения", - сообщает WP.

В частности, некоторые из них содержали подробные схемы боевых действий в Украине и строго засекреченные спутниковые снимки последствий российских ракетных ударов по украинским объектам электроэнергетики.

Остальные же обозначали потенциальную траекторию северокорейских баллистических ядерных ракет, которые могут достичь США.

Кроме того, еще одна статья содержала фотографии китайского воздушного "шара-шпиона", пролетевшего над страной в феврале, снятые с высоты человеческого роста, вероятно, с самолета-шпиона U-2, а также схему шара и прикрепленные к ней технологий наблюдения.

Напомним, что на прошлой неделе произошла утечка секретных американских военных документов, значительная часть которых касается войны на территории Украины.

Как недавно заявил глава Пентагона Ллойд Остин, США очень серьезно относятся к "сливу" секретных документов, поэтому обещают "перевернуть каждый камень" до тех пор, пока не будет найден источник утечки.

В Украине же заявили, что "утечка" секретных документов является "смесью правдивой и ложной информации".

Добавим, что в материале РБК-Украина можно узнать все подробности инцидента

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