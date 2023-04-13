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Білий дім проведе секретний брифінг для сенаторів щодо витоку матеріалів Пентагону

Фото: у Сенаті проведуть секретний брифінг щодо витоку матеріалів Пентагону (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Адміністрація президента США Джо Байдена проведе наступного тижня закритий брифінг для сенаторів щодо несанкціонованого розкриття суворо засекречених документів, які стосуються війни в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Брифінг відбудеться 19 квітня, повідомив представник Демократичної партії у Сенаті, якому надали анонімність для обговорення конфіденційного розгляду.

Витік документів Пентагону, можливо, найсерйозніший, з яким США зіткнулися за останнє десятиліття, розкрив подробиці американських шпигунських операцій, а також оцінки війни Росії проти України. Міністерство юстиції США розпочало кримінальне розслідування за фактом розкриття інформації.

За даними Washington Post, передбачуване джерело витоку працювало на військовій базі. 20-річний "поціновувач зброї" поділився документами на популярній серед геймерів онлайн-платформі.

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