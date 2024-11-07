ua en ru
Чт, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Трамп принял приглашение Байдена встретиться в Белом доме: что обсудят

Четверг 07 ноября 2024 02:31
UA EN RU
Трамп принял приглашение Байдена встретиться в Белом доме: что обсудят Фото: вновь избранный президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

После выборов, в среду 6 ноября, лидер США Джо Байден провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и пригласил его в Белый дом. Новоизбранный президент Америки принял это предложение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на Associated Press и CNN.

По данным предвыборного штаба, Трамп "очень высоко оценил" звонок президента Байдена и принял его приглашение встретиться в Белом доме, чтобы ослабить переходный период. Речь идет о передачи власти.

Директор по коммуникациям штаба Трампа, Стивен Чунг, сказал, что встреча "произойдет в ближайшие время".

"Президент Джо Байден позвонил президенту Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой, и пригласил его в Белый дом, чтобы обеспечить плавный переход между нынешней администрацией и новой администрацией. Президент Трамп с нетерпением ждет встречи, которая состоится в ближайшее время, и очень высоко оценил этот звонок", - сообщил он.

Напомним, что несколько часов назад вице-президент США Камала Харрис впервые обратилась к своим сторонникам после поражения на выборах. Она признала, что проиграла, а также пообещала мирную передачу власти.

Кроме того, Харрис подтвердила информацию, которую публиковали СМИ, о том, что она говорила с Трампом и поздравила его с победой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Дональд Трамп Выборы в США
Результаты выборов
Результаты выборов
Кто побеждает в "шатких" штатах
Кто побеждает в "шатких" штатах
Камала Харрис: кандидат от Демократов
Камала Харрис: кандидат от Демократов
Дональд Трамп: кандидат от Республиканцев
Дональд Трамп: кандидат от Республиканцев