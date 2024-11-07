Трамп принял приглашение Байдена встретиться в Белом доме: что обсудят
После выборов, в среду 6 ноября, лидер США Джо Байден провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и пригласил его в Белый дом. Новоизбранный президент Америки принял это предложение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на Associated Press и CNN.
По данным предвыборного штаба, Трамп "очень высоко оценил" звонок президента Байдена и принял его приглашение встретиться в Белом доме, чтобы ослабить переходный период. Речь идет о передачи власти.
Директор по коммуникациям штаба Трампа, Стивен Чунг, сказал, что встреча "произойдет в ближайшие время".
"Президент Джо Байден позвонил президенту Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой, и пригласил его в Белый дом, чтобы обеспечить плавный переход между нынешней администрацией и новой администрацией. Президент Трамп с нетерпением ждет встречи, которая состоится в ближайшее время, и очень высоко оценил этот звонок", - сообщил он.
Напомним, что несколько часов назад вице-президент США Камала Харрис впервые обратилась к своим сторонникам после поражения на выборах. Она признала, что проиграла, а также пообещала мирную передачу власти.
Кроме того, Харрис подтвердила информацию, которую публиковали СМИ, о том, что она говорила с Трампом и поздравила его с победой.
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