Белый дом усилил контроль над присутствием СМИ, – Reuters

В Белом доме изменили правила работы прессы — журналистам больше нельзя свободно посещать помещения в Западном крыле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Аккредитованные журналисты Белого дома столкнулись с новыми ограничениями: им запретили свободно посещать офисы пресс-службы, включая помещение пресс-секретаря и сотрудников отдела коммуникаций, расположенные неподалеку от Овального кабинета. Теперь доступ возможен только по предварительной записи.

Как уточняют источники, речь идет о так называемой комнате 140, известной в профессиональной среде как "Верхняя пресса".

Ранее журналисты могли попасть туда без лишних процедур, чтобы получить оперативный комментарий или уточнить детали.

Однако теперь посещение возможно лишь по согласованию с уполномоченными представителями Белого дома.

Причина — работа с конфиденциальными материалами

Представители Совета национальной безопасности объяснили, что такие изменения связаны с внутренними структурными корректировками.

По данным ведомства, сотрудники службы коммуникаций теперь регулярно работают с материалами, содержащими конфиденциальные данные.

"Для защиты подобных документов и обеспечения координации между отделом коммуникаций и Советом национальной безопасности представителям прессы больше не разрешается доступ в комнату 140 без предварительного разрешения", — отмечается в официальной записке.

Ограничения затронули не только Белый дом

Нововведения последовали за аналогичными мерами, недавно введенными в Министерстве обороны США. Тогда десятки журналистов вынуждены были покинуть свои рабочие места в Пентагоне и вернуть аккредитации.

Эксперты считают, что администрация стремится ужесточить контроль над обращением с внутренней информацией.

Ранее аккредитованные представители СМИ могли практически беспрепятственно взаимодействовать с пресс-секретарем Кэролайн Ливитт, ее заместителем Стивеном Чунгом и другими сотрудниками, имеющими отношение к освещению деятельности президента. Теперь такой формат общения станет исключением.