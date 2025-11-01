ua en ru
Сб, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Белый дом усилил контроль над присутствием СМИ, – Reuters

США, Вашингтон, Суббота 01 ноября 2025 07:40
UA EN RU
Белый дом усилил контроль над присутствием СМИ, – Reuters Иллюстративное фото: Белый дом ограничил доступ журналистов к Западному крылу (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В Белом доме изменили правила работы прессы — журналистам больше нельзя свободно посещать помещения в Западном крыле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Аккредитованные журналисты Белого дома столкнулись с новыми ограничениями: им запретили свободно посещать офисы пресс-службы, включая помещение пресс-секретаря и сотрудников отдела коммуникаций, расположенные неподалеку от Овального кабинета. Теперь доступ возможен только по предварительной записи.

Как уточняют источники, речь идет о так называемой комнате 140, известной в профессиональной среде как "Верхняя пресса".

Ранее журналисты могли попасть туда без лишних процедур, чтобы получить оперативный комментарий или уточнить детали.

Однако теперь посещение возможно лишь по согласованию с уполномоченными представителями Белого дома.

Причина — работа с конфиденциальными материалами

Представители Совета национальной безопасности объяснили, что такие изменения связаны с внутренними структурными корректировками.

По данным ведомства, сотрудники службы коммуникаций теперь регулярно работают с материалами, содержащими конфиденциальные данные.

"Для защиты подобных документов и обеспечения координации между отделом коммуникаций и Советом национальной безопасности представителям прессы больше не разрешается доступ в комнату 140 без предварительного разрешения", — отмечается в официальной записке.

Ограничения затронули не только Белый дом

Нововведения последовали за аналогичными мерами, недавно введенными в Министерстве обороны США. Тогда десятки журналистов вынуждены были покинуть свои рабочие места в Пентагоне и вернуть аккредитации.

Эксперты считают, что администрация стремится ужесточить контроль над обращением с внутренней информацией.

Ранее аккредитованные представители СМИ могли практически беспрепятственно взаимодействовать с пресс-секретарем Кэролайн Ливитт, ее заместителем Стивеном Чунгом и другими сотрудниками, имеющими отношение к освещению деятельности президента. Теперь такой формат общения станет исключением.

Напоминаем, что США рассматривают возможность возобновления подземных ядерных испытаний впервые за три десятилетия, что вызывает тревогу среди мирового сообщества из-за риска новой гонки вооружений и усиления международной напряженности.

Отметим, что в американском штате Нью-Мексико на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Артезии произошел сильный взрыв, после которого над городом поднялось плотное облако дыма.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Белый дом
Новости
Трамп опроверг подготовку к ударам по Венесуэле
Трамп опроверг подготовку к ударам по Венесуэле
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине