Белый дом начнет массовые увольнения, если провалятся переговоры по шатдауну, - Reuters

Белый дом начнет массово увольнять федеральных служащих, если президент США Дональд Трамп посчитает, что переговоры по шатдауну провалились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Администрация Трампа начнет массовые увольнения федеральных служащих, если президент Дональд Трамп решит, что переговоры с демократами в Конгрессе о прекращении частичной работы правительства абсолютно ни к чему не приведут", - сказал агентству высокопоставленный представитель Белого дома.

В то же время директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет все еще видит вероятность того, что демократы отступят и предотвратят дорогостоящее прекращении работы правительства и увольнения федеральных служащих, которыми ранее угрожал директор бюджетного управления Белого дома Рассел Воут.

"Президент Трамп и Расс Воут выстраивают планы и готовятся действовать, если придется, но надеются, что этого не произойдет", - сказал Хассет в интервью CNN.

Позже в воскресенье журналисты решили спросить Трампа, когда его администрация собирается приступит к увольнениям. В ответ он сказал, что "это происходит прямо сейчас", не вдаваясь в подробности.

Есть ли консенсус

Reuters пишет, что рядовые сенаторы-демократы и республиканцы провели неформальные переговоры с целью поиска общей позиции по вопросам здравоохранения и не только, чтобы достичь соглашения о возобновлении работы правительства.

На вопрос CNN, приблизились ли законодатели к соглашению, сенатор-демократ Рубен Гальего ответил: "На данный момент - нет".

Агентство добавило, в понедельник Сенат должен в пятый раз проголосовать по законопроекту о временном финансировании, который уже был принял Палатой представителей, контролируемой республиканцами, и по альтернативному варианту, предложенному демократами.

Ожидается, что ни один из законопроектов не наберет необходимых 60 голосов.

В частности, при большинстве в 53 против 47 мест о одном республиканце, Республиканской партии нужно, чтобы как минимум 8 демократов поддержали законопроект Палаты представителей. Однако на данный момент поддержки удалось добиться только от троих.