Белый дом начнет массовые увольнения, если провалятся переговоры по шатдауну, - Reuters

Понедельник 06 октября 2025 08:00
Белый дом начнет массовые увольнения, если провалятся переговоры по шатдауну, - Reuters Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Белый дом начнет массово увольнять федеральных служащих, если президент США Дональд Трамп посчитает, что переговоры по шатдауну провалились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Администрация Трампа начнет массовые увольнения федеральных служащих, если президент Дональд Трамп решит, что переговоры с демократами в Конгрессе о прекращении частичной работы правительства абсолютно ни к чему не приведут", - сказал агентству высокопоставленный представитель Белого дома.

В то же время директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет все еще видит вероятность того, что демократы отступят и предотвратят дорогостоящее прекращении работы правительства и увольнения федеральных служащих, которыми ранее угрожал директор бюджетного управления Белого дома Рассел Воут.

"Президент Трамп и Расс Воут выстраивают планы и готовятся действовать, если придется, но надеются, что этого не произойдет", - сказал Хассет в интервью CNN.

Позже в воскресенье журналисты решили спросить Трампа, когда его администрация собирается приступит к увольнениям. В ответ он сказал, что "это происходит прямо сейчас", не вдаваясь в подробности.

Есть ли консенсус

Reuters пишет, что рядовые сенаторы-демократы и республиканцы провели неформальные переговоры с целью поиска общей позиции по вопросам здравоохранения и не только, чтобы достичь соглашения о возобновлении работы правительства.

На вопрос CNN, приблизились ли законодатели к соглашению, сенатор-демократ Рубен Гальего ответил: "На данный момент - нет".

Агентство добавило, в понедельник Сенат должен в пятый раз проголосовать по законопроекту о временном финансировании, который уже был принял Палатой представителей, контролируемой республиканцами, и по альтернативному варианту, предложенному демократами.

Ожидается, что ни один из законопроектов не наберет необходимых 60 голосов.

В частности, при большинстве в 53 против 47 мест о одном республиканце, Республиканской партии нужно, чтобы как минимум 8 демократов поддержали законопроект Палаты представителей. Однако на данный момент поддержки удалось добиться только от троих.

Шатдаун в США

Напомним, 1 октября 2025 года началась приостановка правительства США после того, как демократы в Сенате отклонили краткосрочную меру финансирования, которая позволила бы федеральным агентствам продолжать работу до 21 ноября.

Демократы требуют постоянного продления расширенных налоговых льгот на страховые взносы, чтобы помочь американцам приобретать частную медицинскую страховку в рамках Закона о доступном медобслуживании, а также гарантий того, что Белый дом не будет пытаться в одностороннем порядке отменить расходы, согласованные в какой-либо сделке.

Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что готов рассмотреть обеспокоенности демократов, но для начала они должны согласиться на возобновление работы федерального правительства.

Трамп в свою очередь тоже проявил интерес к вопросу здравоохранения, подчеркнув при этом интересы республиканцев в реформировании АСА, также известного как Obamacare (закона о доступном медицинском обслуживании).

"Obamacare стал катастрофой для людей, поэтому мы хотим исправить это, чтобы это работало", - сказал президент США.

Подобный разбор, что такое шатдаун, какое они имеет значение для США и повлияет ли он на Украину - читайте в материале РБК-Украина.

