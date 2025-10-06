Білий дім почне масові звільнення, якщо проваляться переговори щодо шатдауну, - Reuters
Білий дім почне масово звільняти федеральних службовців, якщо президент США Дональд Трамп вважатиме, що переговори щодо шатдауну провалилися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Адміністрація Трампа почне масові звільнення федеральних службовців, якщо президент Дональд Трамп вирішить, що переговори з демократами в Конгресі про припинення часткової роботи уряду абсолютно ні до чого не приведуть", - сказав агентству високопоставлений представник Білого дому.
Водночас директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Хассет все ще бачить імовірність того, що демократи відступлять і допоможуть запобігти дороговартісному припиненню роботи уряду та звільненню федеральних службовців, якими раніше погрожував директор бюджетного управління Білого дому Рассел Воут.
"Президент Трамп і Расс Воут вибудовують плани і готуються діяти, якщо доведеться, але сподіваються, що цього не станеться", - сказав Хассет в інтерв'ю CNN.
Пізніше в неділю журналісти вирішили запитати Трампа, коли його адміністрація збирається приступити до звільнень. У відповідь він сказав, що "це відбувається просто зараз", не вдаючись у подробиці.
Чи є консенсус
Reuters пише, що рядові сенатори-демократи і республіканці провели неформальні переговори з метою пошуку спільної позиції з питань охорони здоров'я і не тільки, щоб досягти угоди про відновлення роботи уряду.
На запитання CNN, чи наблизилися законодавці до угоди, сенатор-демократ Рубен Гальєго відповів: "На даний момент - ні".
Агентство додало, що в понеділок Сенат має вп'яте проголосувати за законопроєкт про тимчасове фінансування, який уже був ухвалений Палатою представників, контрольованою республіканцями, і за альтернативний варіант, запропонований демократами.
Очікується, що жоден із законопроектів не набере необхідних 60 голосів.
Зокрема, за більшості в 53 проти 47 місць про одного республіканця, Республіканській партії потрібно, щоб щонайменше 8 демократів підтримали законопроєкт Палати представників. Однак наразі підтримки вдалося домогтися тільки від трьох.
Шатдаун у США
Нагадаємо, 1 жовтня 2025 року розпочалося призупинення уряду США після того, як демократи в Сенаті відхилили короткостроковий захід фінансування, який дозволив би федеральним агентствам продовжувати роботу до 21 листопада.
Демократи вимагають постійного продовження розширених податкових пільг на страхові внески, щоб допомогти американцям купувати приватну медичну страховку в рамках Закону про доступне медобслуговування, а також гарантій того, що Білий дім не буде намагатися в односторонньому порядку скасувати витрати, узгоджені в будь-якій угоді.
Лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн заявив, що готовий розглянути стурбованості демократів, але для початку вони мають погодитися на відновлення роботи федерального уряду.
Трамп зі свого боку теж виявив інтерес до питання охорони здоров'я, наголосивши при цьому на інтересах республіканців у реформуванні АСА, також відомого як Obamacare (закону про доступне медичне обслуговування).
"Obamacare став катастрофою для людей, тому ми хочемо виправити це, щоб це працювало", - сказав президент США.
Подібний розбір, що таке шатдаун, яке значення він має для США і чи вплине він на Україну - читайте в матеріалі РБК-Україна.