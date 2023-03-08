Белый дом поддержал законопроект, посредством которого могут заблокировать TikTok в США, - СМИ

Белый дом поддержал законопроект RESTRICT, который позволит федеральному правительству регулировать и даже запрещать иностранные технологии, включая TikTok.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
Законопроект, получивший название "Restricting the Emergence of Security Threats, что Risk Information and Communications Technology Act", или сокращенно - RESTRICT Act, был создан сенаторами из обеих партий. Он предусматривает предоставление Министру торговли широких полномочий регулировать технологии, производимые странами, имеющими "холодные" отношения с США, в частности, Китаем, Кубой, Ираном, Северной Кореей, Россией и Венесуэлой.
Белый дом назвал законопроект "системным каркасом для решения угроз, связанных с технологиями, для безопасности американцев".
Издание NBC отмечает, что хотя в законопроекте речь не идет о запрете TikTok напрямую, внесшие его сенаторы неоднократно упоминали об угрозе этой социальной сети, которая предоставляет Китаю доступ к большому количеству информации.
"Широко известно, что TikTok - это угроза национальной безопасности. Я особенно обеспокоен связями TikTok с Коммунистической партией Китая, которая неоднократно шпионила за американскими гражданами", - сказал сенатор Джон Тун, член республиканского лидерства и старший член Комитета по коммерции, который является соавтором законопроекта.
Напомним, что администрация Белого дома приказала всем федеральным агентствам в течение 30 дней удалить TikTok из всех правительственных устройств.
Канадское правительство также запретило использование социальной сети TikTok на рабочих устройствах работников.
Кроме того, два крупнейших руководящих учреждения Европейского Союза запретили использование TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности.
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