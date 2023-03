Белый дом поддержал законопроект, посредством которого могут заблокировать TikTok в США, - СМИ

Законопроект, получивший название "Restricting the Emergence of Security Threats, что Risk Information and Communications Technology Act", или сокращенно - RESTRICT Act, был создан сенаторами из обеих партий. Он предусматривает предоставление Министру торговли широких полномочий регулировать технологии, производимые странами, имеющими "холодные" отношения с США, в частности, Китаем, Кубой, Ираном, Северной Кореей, Россией и Венесуэлой.

Белый дом назвал законопроект "системным каркасом для решения угроз, связанных с технологиями, для безопасности американцев".

Издание NBC отмечает, что хотя в законопроекте речь не идет о запрете TikTok напрямую, внесшие его сенаторы неоднократно упоминали об угрозе этой социальной сети, которая предоставляет Китаю доступ к большому количеству информации.

"Широко известно, что TikTok - это угроза национальной безопасности. Я особенно обеспокоен связями TikTok с Коммунистической партией Китая, которая неоднократно шпионила за американскими гражданами", - сказал сенатор Джон Тун, член республиканского лидерства и старший член Комитета по коммерции, который является соавтором законопроекта.