Белый дом о переговорах по Газе: рассматривается соглашение о прекращении огня на 6 дней

По словам американского чиновника в ходе выступления на брифинге в Вашингтоне, соглашение о шестинедельном прекращении огня "сейчас находится на столе".

Такое заявление прозвучало после того, как накануне президент США Джо Байден высказал мнение о возможном усложнении переговоров между сторонами по освобождению заложников после инцидента с массовыми жертвами в очереди за гуманитарной помощью для Газы.

Как сказал Кирби, еще "слишком рано" делать оценки, повлияет ли данный случай на ход переговоров.

"С прекращением боевых действий помощь сможет поступать свободнее на увеличенном уровне, а заложников - начиная с женщин, пожилых людей и раненых - можно будет освобождать поэтапно", - отметил представитель Белого дома.

Он добавил, что Штаты собираются "держать свое плечо в этом плане" и будут работать по этому вопросу в ближайшие дни "очень, очень настойчиво".

Мирные переговоры Израиля по ХАМАС

Напомним, в начале февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ приступить к наземному вторжению в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.

Вместе с тем США давят на Нетаньяху с требованием отложить следующий этап военной операции, пока он не предоставит детальные планы по защите гражданского населения. По данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения, в результате боевых действий в Секторе Газа погибли более 29 тысяч человек.

Хотя Байден поддержал право Израиля на самооборону, он также призвал его правительство сделать больше, чтобы избежать гибели гражданского населения.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан ранее заявил, что представители Израиля, США, Египта и Катара во время встречи в Париже договорились о "широких контурах" соглашения об освобождении заложников в обмен на временное прекращение огня.

В Израиле пригрозили наступлением на Рафах, если ХАМАС не освободит заложников до начала Рамадана (10 марта). При этом Египет грозит приостановить ключевой мирный договор с Израилем, если армия страны войдет в Рафах.

27 февраля президент США Байден выразил надежду на то, что участники переговоров обеспечат временную паузу в боевых действиях между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа. Он назвал переговоры "близкими" и добавил, что прекращение огня может начаться уже в следующий понедельник.