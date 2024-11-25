Белый дом официально подтвердил разрешение для ВСУ бить ракетами ATACMS по РФ

"Они могут использовать ATACMS для самозащиты в случае немедленной необходимости, и сейчас, понятно, что это происходит в Курске и вокруг него", - сказал Кирби.

Он подчеркнул, что США объяснили украинским военным, какие именно цели могут быть поражены американскими ракетами.

"Мы изменили установки и дали им указания, что они могут использовать их для поражения именно этих типов целей", - подытожил советник Белого дома.