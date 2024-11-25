Белый дом официально подтвердил разрешение для ВСУ бить ракетами ATACMS по РФ

Белый дом официально подтвердил разрешение ВСУ использовать ракеты ATACMS для ударов по России. Это решение стало важным шагом в поддержке Украины.
Об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсеть Х старшего военного репортера Business Inside Джейка Эпштейна.
"Они могут использовать ATACMS для самозащиты в случае немедленной необходимости, и сейчас, понятно, что это происходит в Курске и вокруг него", - сказал Кирби.
Он подчеркнул, что США объяснили украинским военным, какие именно цели могут быть поражены американскими ракетами.
"Мы изменили установки и дали им указания, что они могут использовать их для поражения именно этих типов целей", - подытожил советник Белого дома.
Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что США разрешили Украине наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS. Это якобы стало ответом на привлечение войск КНДР к войне на стороне России.
РБК-Украина сообщало, что Украина уже нанесла первые удары американскими ракетами ATACMS по территории РФ. Мало того, Bloomberg написал, что Украина также впервые атаковала ракетами Storm Shadow объект в России.
Предполагается, что это был санаторий Управления по делам президента РФ в Марьино Курской области.
По информации СМИ, в результате атаки погибли 500 северокорейских солдат и 18 российских военных, среди которых были офицеры.
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