Белый дом: Беларусь освободила трех арестантов, среди которых американец

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация может подтвердить "безопасное освобождение одного американца и двух человек из Беларуси".

При этом она не назвала имени освобожденного американца.

Что известно об освобожденных

По данным "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", одним из освобожденных Беларусью был один из их журналистов из белорусской службы сети - Андрей Кузнечик. Он был арестован в ноябре 2021 года.

"Это радостный день для Андрея, его жены Алеси и их двух маленьких детей. После более чем трех лет разлуки эта семья снова вместе благодаря президенту (США Дональду) Трампу", - говорится в заявлении генерального директора "Радио Свобода" Стивена Капуса.

Все трое уже в Литве

Главный политический советник белорусского оппозиционного лидера Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказал, что Кузнечик воссоединился со своей семьей в Литве.

Сама Тихановская в посте в аккаунте Twitter (X) сообщила, что также была освобождена активистка Елена Маушук. Она находится в тяжелом состоянии. Политик добавила, что все трое освобожденных находятся в Вильнюсе.

Освобождение произошло после того, как в прошлом месяце госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Беларусь "в одностороннем порядке освободила невиновную американку". По словам чиновника, это Анастасия Нуфер. При этом Рубио не предоставил других подробностей по этому поводу.

Знакомое с попытками вернуть домой американских задержанных за рубежом лицо рассказало западным СМИ, что еще один американец остается заключенным в Беларуси. Источник Reuters сообщил, что Юрас Зянкович - 47-летний натурализованный американец, который живет в Техасе и был арестован в апреле 2021 года во время обеда в Москве, в среду не был освобожден.

Особенность освобождения задержанных в Беларуси

Стоит отметить, что такое освобождение задержанных в Беларуси произошло после того, как РФ отпустила американского школьного учителя Марка Фогеля после 3-1/2 лет заключения.

63-летний Фогель отбывал в России 14-летний срок заключения якобы за контрабанду наркотиков. Российская сторона утверждает, что иностранец был задержан в московском аэропорту с небольшим количеством марихуаны.

Во вторник Фогеля доставили в Вашингтон, где он отпраздновал свое освобождение вместе с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Издание ABC News писало, что Фогеля обменяли на российского киберпреступника Александра Винника, который отбывал наказание в США.