Белый дом анонсировал заявление Трампа из Овального кабинета

Президент США Дональд Трамп завтра, в 16:30 по местному времени, выступит с заявлением из Овального кабинета Белого дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расписание американского президента, которое в соцсетях распространили журналисты.
"Белый дом объявил, что президент Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета завтра в 16:30", - сообщила руководитель американского бюро и корреспондент Белого дома Рина Бхардвадж, которая ранее работала в CNN-News18.
Белый дом объявил, что президент Трамп выступит с речью из Овального кабинета завтра в 16:30 p.m. pic.twitter.com/HRS6vIXxXs- REENA BHARDWAJ (@reenabhardwaj) 6 августа 2025 г.
Детали темы речи американского президента пока не разглашаются, однако ожидается, что обращение будет иметь важное значение.
Напомним, президент США Дональд Трамп еще на прошлой неделе анонсировал, что спецпредставитель США Стив Уиткофф в ближайшие дни будет в России по вопросу Украины.
Вскоре появилась информация, что визит должен быть на выходных, однако Трамп на днях уточнил, что поездка состоится 6 или 7 августа.
В ночь на сегодня президент США снова отвечал на вопросы журналистов и анонсировал, что уже 6 августа между Соединенными Штатами и Россией состоятся переговоры. Вероятно, он говорил о визите Уиткоффа.
Стоит заметить, что спецпредставитель Трампа Уиткофф, вероятно, уже в Москве. Самолет, которым он пользуется, сел в аэропорту "Внуково".
Отметим, что ближе к середине июля Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину 50 дней на то, чтобы закончить войну в Украине. В противном случае он пригрозил ввести вторичные пошлины и санкции. В частности, против покупателей российской нефти.
Однако, после нескольких жестоких ударов России по Украине Трамп существенно сократил свой дедлайн, заявив, что 8 августа будет последним днем, до которого России стоит принять какое-то решение.
Он выразил недовольство тем, что сначала говорит с Путиным о завершении войны, а после этого на украинские города летят ракеты.
Также важно вспомнить, что во время ночной конференции Трамп сказал, что будет принимать решение о давлении на РФ и ее торговых партнеров, которые покупают российскую нефть, после визита Уиткоффа в РФ.