Белый дом анонсировал заявление Трампа из Овального кабинета

Трамп пытается завершить войну в Украине

Напомним, президент США Дональд Трамп еще на прошлой неделе анонсировал, что спецпредставитель США Стив Уиткофф в ближайшие дни будет в России по вопросу Украины.

Вскоре появилась информация, что визит должен быть на выходных, однако Трамп на днях уточнил, что поездка состоится 6 или 7 августа.

В ночь на сегодня президент США снова отвечал на вопросы журналистов и анонсировал, что уже 6 августа между Соединенными Штатами и Россией состоятся переговоры. Вероятно, он говорил о визите Уиткоффа.

Стоит заметить, что спецпредставитель Трампа Уиткофф, вероятно, уже в Москве. Самолет, которым он пользуется, сел в аэропорту "Внуково".

Отметим, что ближе к середине июля Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину 50 дней на то, чтобы закончить войну в Украине. В противном случае он пригрозил ввести вторичные пошлины и санкции. В частности, против покупателей российской нефти.

Однако, после нескольких жестоких ударов России по Украине Трамп существенно сократил свой дедлайн, заявив, что 8 августа будет последним днем, до которого России стоит принять какое-то решение.

Он выразил недовольство тем, что сначала говорит с Путиным о завершении войны, а после этого на украинские города летят ракеты.

Также важно вспомнить, что во время ночной конференции Трамп сказал, что будет принимать решение о давлении на РФ и ее торговых партнеров, которые покупают российскую нефть, после визита Уиткоффа в РФ.