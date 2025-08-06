Білий дім анонсував заяву Трампа з Овального кабінету

Трамп намагається завершити війну в Україні

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ще минулого тижня анонсував, що спецпредставник США Стів Віткофф найближчими днями буде в Росії щодо питання України.

Незабаром з'явилася інформація, що візит має бути на вихідних, однак Трамп днями уточнив, що поїздка відбудеться 6 або 7 серпня.

В ніч на сьогодні президент США знову відповідав на запитання журналістів і анонсував, що вже 6 серпня між Сполученими Штатами і Росією відбудуться переговори. Ймовірно, він говорив про візит Віткоффа.

Варто зауважити, що спецпредставник Трампа Віткофф, ймовірно, уже в Москві. Літак, яким він користується, сів в аеропорту "Внуково".

Зазначимо, що ближче до середини липня Трамп дав російському диктатору Володимиру Путіну 50 днів на те, щоб закінчити війну в Україні. В іншому випадку він пригрозив ввести вторинні мита і санкції. Зокрема, проти покупців російської нафти.

Однак, після кількох жорстоких ударів Росії по Україні Трамп істотно скоротив свій дедлайн, заявивши, що 8 серпня буде останнім днем, до якого Росії варто прийняти якесь рішення.

Він висловив невдоволення тим, що спочатку говорить з Путіним про завершення війни, а після цього на українські міста летять ракети.

Також важливо згадати, що під час нічної конференції Трамп сказав, що прийматиме рішення щодо тиску на РФ та її торгових партнерів, які купують російську нафту, після візиту Віткоффа до РФ.