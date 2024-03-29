Били ракетами. В Черновицкой ОВА рассказали детали атаки на Днестровскую ГЭС (фото)

Российские войска сегодня ночью пытались атаковать Днестровскую ГЭС ракетами, но их сбили на подлете к объекту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка.
"Во время утренней атаки враг пытался поразить Днестровскую ГЭС. Силы ПВО сбили ракеты неподалеку от этого важного объекта", - говорится в сообщении главы области.
По его словам уже найдены обломки двух ракет.
Фото: Последствия удара (facebook.com/RuslanZaparaniuk)
Взрывной волной повреждено админздание, а также водопровод в селе Ожево Днестровского района, где упали обломки. В то же время водоснабжение осуществляется в обычном режиме.
"К счастью, люди не пострадали. Сейчас правоохранители проводят следственные действия. Сформированы группы для обследования и специальная комиссия, которая определяет нанесенный ущерб", - добавил глава области.
Россияне в ночь на 29 марта выпустили по Украине 60 дронов-камикадзе и 39 ракет разных типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 56 беспилотников и 29 ракет.
Главный удар врага был нацелен на объекты энергетики. Известно, что россияне атаковали три ТЭС в Украине, в результате атаки серьезно повреждено оборудование.
Также были атакованы объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Ивано-Франковской областях.
Позже президент Владимир Зеленский сказал, что целями атаки России этой ночью были Каневская и Днестровская ГЭС.
Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.
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