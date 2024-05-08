ua en ru
Ср, 08 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Били из минометов и дронов. Пограничники массированно атаковали пехоту РФ у Соледара

Украина, Среда 08 мая 2024 09:22
UA EN RU
Били из минометов и дронов. Пограничники массированно атаковали пехоту РФ у Соледара Фото: пограничники устроили комбинированный удар по пехоте РФ под Соледаром (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Пограничники уничтожают оккупантов на Соледарском направлении. В частности, удалось нанести комбинированный удар по пехоте РФ на этом участке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Так, пограничники-аэроразведчики бригады "Месть" обнаружили перемещение пехоты на Соледарском направлении.

"По предоставленным координатам отработали минометчики и группы ударных БПЛА. Метко!" - отчитались они.

В частности, по данным ГПСУ, результатом комбинированного поражения из минометов, FPV-дронов и сбросов стала ликвидация четырех оккупантов и ранение еще одного из них.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, в Украине на фронте в течение суток было зафиксировано 84 боевых столкновения. Наиболее "горячо" было на Авдеевском направлении, где ВСУ отразили 27 атак оккупантов.

В частности, как констатируют в Институте изучения войны, оккупанты продвинулись под Авдеевкой, а также фиксируется незначительное продвижение в Новомихайловке под временно оккупированным Донецком и в Работино Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины ДПСУ Война в Украине
NEWS
РФ запустила по Украине более 70 ракет и дронов: сколько целей удалось сбить
РФ запустила по Украине более 70 ракет и дронов: сколько целей удалось сбить
DAILY
Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену