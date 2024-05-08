Били з мінометів та дронів. Прикордонники масовано атакували піхоту РФ біля Соледару

Прикордонники нищать окупантів на Соледарському напрямку. Зокрема, вдалось нанести комбінований удар по піхоті РФ на цій ділянці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

Так, прикордонники-аеророзвідники бригади "Помста" виявили переміщення піхоти на Соледарському напрямку.

"За наданими координатами відпрацювали мінометники й групи ударних БпЛА. Влучно!" - відзвітували вони.

Зокрема, за даними ДПСУ, результатом комбінованого ураження з мінометів, FPV-дронів і скидів стала ліквідація чотирьої окупантів та поранення ще одного з них.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, в Україні на фронті впродовж доби було зафіксовано 84 бойові зіткнення. Найбільш "гаряче" було на Авдіївському напрямку, де ЗСУ відбили 27 атак окупантів.

Зокрема, як констатують в Інституті вивчення війни, окупанти просунулись під Авдіївкою, а також фіксується незначне просування в Новомихайлівці під тимчасово окупованим Донецьком і в Роботиному Запорізької області.