ua en ru
Ср, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Били з мінометів та дронів. Прикордонники масовано атакували піхоту РФ біля Соледару

Україна, Середа 08 травня 2024 09:22
UA EN RU
Били з мінометів та дронів. Прикордонники масовано атакували піхоту РФ біля Соледару Фото: прикордонники влаштували комбінований удар по піхоті РФ під Соледаром (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Прикордонники нищать окупантів на Соледарському напрямку. Зокрема, вдалось нанести комбінований удар по піхоті РФ на цій ділянці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Так, прикордонники-аеророзвідники бригади "Помста" виявили переміщення піхоти на Соледарському напрямку.

"За наданими координатами відпрацювали мінометники й групи ударних БпЛА. Влучно!" - відзвітували вони.

Зокрема, за даними ДПСУ, результатом комбінованого ураження з мінометів, FPV-дронів і скидів стала ліквідація чотирьої окупантів та поранення ще одного з них.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, в Україні на фронті впродовж доби було зафіксовано 84 бойові зіткнення. Найбільш "гаряче" було на Авдіївському напрямку, де ЗСУ відбили 27 атак окупантів.

Зокрема, як констатують в Інституті вивчення війни, окупанти просунулись під Авдіївкою, а також фіксується незначне просування в Новомихайлівці під тимчасово окупованим Донецьком і в Роботиному Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України ДПСУ Війна в Україні
NEWS
Росія атакувала три українські ТЕС: серйозно пошкоджено обладнання
Росія атакувала три українські ТЕС: серйозно пошкоджено обладнання
DAILY
Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду