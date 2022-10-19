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Били 7 часов подряд. Из-за обстрела Орехова ранения получили 8 человек

Фото: из-за обстрела Орехова 19 октября ранения получили 8 человек (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты ночью в среду, 19 октября, совершили обстрел Орехова Запорожской области, который длился 7 часов подряд. Ранения получили 8 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"В результате вражеского обстрела Орехова сегодня ночью восемь раненых гражданских жителей, - рассказал он. - У людей ранения разной степени тяжести, все госпитализированы".

По его словам, враг применил реактивные системы залпового огня.

"Обстрел длился почти семь часов. Разрушениям подверглись частным домам, здание городского совета, учебное заведение. Сейчас в Орехове отсутствует электро- и водоснабжение. Профильные службы уже работают над восстановлением сетей", - добавил Старух.

По данным главы региона, город Гуляйполе, в свою очередь, был обстрелян ракетами С-300.

"Разрушена местная школа. По предварительной информации пострадавших нет", - констатировал он.

Как сообщалось, ночью в среду, 19 октября, оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в одном из поселков Запорожского района. На объекте возник пожар.

Также 19 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Энергодар Запорожской области. Город частично остался без света и воды.

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Запорожская область