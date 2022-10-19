Били 7 часов подряд. Из-за обстрела Орехова ранения получили 8 человек

"В результате вражеского обстрела Орехова сегодня ночью восемь раненых гражданских жителей, - рассказал он. - У людей ранения разной степени тяжести, все госпитализированы".

По его словам, враг применил реактивные системы залпового огня.

"Обстрел длился почти семь часов. Разрушениям подверглись частным домам, здание городского совета, учебное заведение. Сейчас в Орехове отсутствует электро- и водоснабжение. Профильные службы уже работают над восстановлением сетей", - добавил Старух.

По данным главы региона, город Гуляйполе, в свою очередь, был обстрелян ракетами С-300.

"Разрушена местная школа. По предварительной информации пострадавших нет", - констатировал он.