В Белгородской области РФ работало ПВО. Власти заявляют об сбитие воздушных целей

По его словам, над Белгородом российское ПВО якобы сбило две воздушные цели.

"Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты 2 воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле", - заявил Гладков.

По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет.

Взрывы и пожары в Белгородской области

В последние месяцы в Белгородской области России почти каждый день звучат взрывы. Власти региона обычно жалуются на обстрелы из артиллерии или атаки беспилотников, в том числе обвиняя в этом Украину.

Так, 4 июля жители Белгорода слышали громкие взрывы. Также там якобы работали системы противовоздушной обороны. Спустя два дня, 6 июля, над Белгородом и Белгородским районом также были слышны взрывы.

Помимо этого 24 июня в Шебекино Белгородской области начался пожар на промышленном предприятии. Причиной якобы являлась атака дрона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.