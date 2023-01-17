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Белгородская область вновь попала под обстрел: есть пострадавший

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Белгородская область, Вторник 17 января 2023 13:41
Белгородская область вновь попала под обстрел: есть пострадавший Фото: Белгородская область вновь попала под обстрел (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Белгородской области сообщают якобы о "прилете" в одно из сел Валуйского горокруга. Вследствие взрыва есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение местного губернатора Вячеслава Гладкова.

"Под обстрел попало село в Валуйском городском округе. Есть один пострадавший. Ранение легкой степени тяжести, медицинская помощь уже оказывается. Осколками снарядов выбиты окна в частных домовладениях, повреждена одна машина", - написал он.

Напомним, во вторник ночью, 17 января, в российском Белгороде прогремели взрывы. Местные власти заявили о работе системы ПВО над городом.

Также сообщалось, что в Шебекино (Белгородская область) сегодня было неспокойно. Город якобы подвергся обстрелам, вследствие чего там повреждены линии электропередач.

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