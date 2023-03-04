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В Белгородской области беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода "Дружба", - СМИ

Фото: дрон атаковал подстанцию нефтепровода "Дружба" 4 марта под Белгородом (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Белгородской области беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода "Транснефть-Дружба". Инцидент случился 3 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СМИ.

В частности, по данным Telegram-канала ASTRA, самодельный беспилотник, снаряженный взрывным устройством, атаковал пустой резервуар для нефтепродуктов емкостью 3 тысячи тонн в поселке Разумное 3 марта в районе 7 утра.

"Эвакуированы 4 человека, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Как уверяют в Telegram-канале Baza, БПЛА, якобы, "прилетел со стороны Украины".

"В результате в резервуаре образовалась дыра площадью 1 квадратный метр", - добавили в посте.

Как сообщалось, Aliexpress заблокировал продажу дронов DJI и Autel для клиентов из России.

Добавим, власти Воронежской области обнародовали методичку для жителей региона. В частности, их призвали не публиковать никакую информацию о военных объектах и запретили использование беспилотников.

Напомним, в оккупированном Крыму два беспилотника пытались атаковать воинскую часть. Это якобы произошло в Сакском районе.

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