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В Воронежской области РФ запретили использование беспилотников, - росСМИ

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Воронеж, Четверг 02 марта 2023 18:01
В Воронежской области РФ запретили использование беспилотников, - росСМИ Фото: в Воронежской области запретили использование беспилотников (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Указ губернатора Воронежской области Александра Гусева запретил использование беспилотников гражданского назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Решением заседания оперативного штаба Воронежской области... с целью усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Воронежской области принимаю: ввести ограничения в виде запрета на использование беспилотных гражданских воздушных судов на территории Воронежской области", - говорится в документе.

Согласно документу, исключения составят беспилотники, используемые органами власти, предприятиями и организациями топливно-энергетической сферы и коммунального комплекса.

Напомним, вчера власти Воронежской области обнародовали методичку для жителей региона. В частности, их призвали не публиковать никакую информацию о военных объектах.

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