В Воронежской области РФ запретили использование беспилотников, - росСМИ

Указ губернатора Воронежской области Александра Гусева запретил использование беспилотников гражданского назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Решением заседания оперативного штаба Воронежской области... с целью усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Воронежской области принимаю: ввести ограничения в виде запрета на использование беспилотных гражданских воздушных судов на территории Воронежской области", - говорится в документе. Согласно документу, исключения составят беспилотники, используемые органами власти, предприятиями и организациями топливно-энергетической сферы и коммунального комплекса.