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Два беспилотника пытались атаковать воинскую часть в оккупированном Крыму, - СМИ

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Крым, Четверг 02 марта 2023 08:54
Два беспилотника пытались атаковать воинскую часть в оккупированном Крыму, - СМИ Фото: два беспилотника пытались атаковать воинскую часть в оккупированном Крыму (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В оккупированном Крыму два беспилотника пытались атаковать воинскую часть. Это якобы произошло в Сакском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ и Telegaram-канал "Baza".

Указано, что все это произошло в ночь на 1 марта, но сообщили об этой атаке только на сегодняшнее утро.

Сообщается, что в Сакском районе Крыма около двух часов ночи два неизвестных БПЛА упали на территории части.

Предполагается, что падение беспилотников произошло после работы ПВО или РЭБ Минобороны РФ, а после падения один из БПЛА взорвался.

В результате взрыва никто якобы не пострадал, а стену одного из зданий посекло осколками.

Два беспилотника пытались атаковать воинскую часть в оккупированном Крыму, - СМИ

Напомним, ранее Минобороны России сообщало, что в ночь на 1 марта оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Речь шла о 10 БПЛА, но все они якобы были сбиты.

Добавим, вчера на юге оккупированного Крыма сообщали о громких звуках, похожих на взрывы, их слышали в Ялте, Бахчисарае и Гурзуфе.

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