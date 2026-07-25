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Белгород массово атаковали дроны: пожар охватил склады и энергообъекты

02:10 25.07.2026 Сб
2 мин
В городе повреждены ТЭЦ "Луч" и электроподстанция "Южная"
aimg Юлия Маловичко
Фото: российская МЧС (росСМИ)

Белгород в ночь на 25 июля атаковали дроны. В результате в городе горели логистические склады и объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и российские паблики.

"Белгород под массированной атакой БпЛА в городе горят логистические склады и объекты энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении одного из OSINT-каналов.

А именно известно, что в районе электроподстанции на территории ТЭЦ "Луч" в Белгороде поднимается дым.

Российские паблики также сообщили об атаке на электроподстанцию "Южная", которая находится в самом Белгороде. Там вспыхнул пожар, наблюдалось сильное задымление.

Комментарий власти

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев без подробностей сообщил о ночной атаке беспилотников на город и призвал "воздержаться от поездок и посещения улицы".

"На улицах есть повреждения и возгорания, которые ликвидируют пожарные расчеты. Пожалуйста, не подходите к окнам и соблюдайте меры предосторожности. Воздержитесь от поездок и посещения улицы", - написал Шуваев спустя несколько часов после атаки в соцсети.

Атаки на Белгород

Как известно, дроны и ракеты время от времени совершают обстрел Белгорода и области в целом. К примеру, в начале июля была совершена ракетная атака на город - тогда атаковали местную ТЭЦ, а часть Белгорода оказалась без света.

В ночь с 3 на 4 июля российский Белгород также подвергся ракетной атаке. После серии ударов и взрывов в городе пропал свет.

В основном целью ударов, которые время от времени осуществляют Силы Обороны Украины, является повреждение энергоинфраструктуры, так как РФ устраивает подобное в Украине.

Стоит отметить, что Белгород атакуют уже несколько лет подряд. Интересным в Белгороде был день выборов российскго президента в 2024 году. Тогда из-за обстрела россияне так и не смогли проголосовать.

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