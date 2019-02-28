Білецький вимагає арештувати рахунки і майно всіх причетних до корупції в оборонці

Фото: Андрій Білецький (з відкритих джерел)

Білецький вимагає відповідальності всіх причетних до корупційної схеми

Лідер "Національного корпусу", народний депутат України Андрій Білецький вимагає арештувати рахунки і майно всіх причетних до корупції в оборонному секторі. З відповідним зверненням Білецький виступив 27 лютого.

Як відомо, 27 лютого партія "Нацкорпус" та організація "Національні дружини" висунули вимоги до Генпрокуратури України з приводу розслідування програми "Наші гроші".

Днем раніше біля маєтку сина першого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського представники організації вимагали негайно взяти під варту корупціонерів Гладковських.

Білецький звернувся до представників влади з вимогою жорстко та по суті справи розібратися в ситуації. Зокрема, він вимагає терміново провести розслідування, притягнути до кримінальної відповідальності фігурантів мільйонної корупційної схеми: першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, Ігоря Гладковського, Віталія Жукова, Андрія Рогозу, керівництво ДК "Укроборонпром", а також директорів усіх державних підприємств, які були контрагентами та учасниками схеми.

Учасники пікету вимагали накласти арешт на рахунки і майно всіх причетних осіб та та майно усіх підприємств, які брали участь в цій схемі.

Згідно з розслідувань, фігуранти цієї справи заробили щонайменше 250 млн гривень.

Головну увагу акцентували на терміновості розслідування, бо є вірогідність втечі та впливу на свідків з боку учасників скандалу, тому важливо забезпечити взяття під варту всіх причетних осіб, вважають учасники пікету.

На думку представників "Національного корпусу" ситуація має стати показовою для українців, бо таким особам немає місця серед влади.