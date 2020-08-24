Білецький: не можна допустити капітуляцію у війні з Росією

Фото: Андрій Білецький (nationalcorps.org)

Білецький показав відео з Маршу захисників в Києві

Нескінченна колона ветеранів на День незалежності - справжній прояв волі нації.

Про це заявив перший командир полку "Азов" і ветеран російсько-української війни Андрій Білецький під час Маршу захисників до Дня незалежності України, що сьогодні проходить у Києві.

За його словами, до святкової ходи центром столиці вже приєдналося близько 50 тисяч осіб.

У марші беруть участь ветерани, волонтери, полк "Азов" і родичі військових, загиблих на Донбасі. У руках учасники маршу несуть українські прапори та стяги військових підрозділів.

"Нескінченна колона - це реальний прояв волі нації. А не Кравчук і Фокін в ТКГ. Усі, хто заявляють, що українці хочуть капітулювати і досягти миру за будь-яку ціну, говорять неправду. Перемога буде за нами. Зі святом!" - сказав Білецький.

Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає 29-ту річницю незалежності. Головні урочистості проводяться не на Майдані, а на Софійській і Михайлівській площах.

Крім того, святкування Дня незалежності триває і в інших містах України. В Харкові, Дніпропетровську, Одесі та Львові його відзначають автопробігом - організаторами, зокрема, виступили представники полку "Азов".