Билецкий: нельзя допустить капитуляцию в войне с Россией

Фото: Андрей Билецкий (nationalcorps.org)

Билецкий показал видео с Марша защитников в Киеве

Бесконечная колонна ветеранов на День независимости - настоящее проявление воли нации.

Об этом заявил первый командир полка "Азов" и ветеран российско-украинский войны Андрей Билецкий во время Марша защитников ко Дню независимости Украины, который сегодня проходит в Киеве.

По его словам, к праздничному шествию центром столицы присоединилось уже порядка 50 тысяч человек.

В марше принимают участие ветераны, волонтеры, полк "Азов" и родственники военных, погибших на Донбассе. В руках участники марша несут украинские флаги и знамена воинских подразделений.

"Бесконечная колонна - это реальное проявление воли нации. А не Кравчук и Фокин в ТКГ. Все, кто заявляют, что украинцы хотят капитулировать и достичь мира любой ценой, говорят неправду. Победа будет за нами. С праздником!" - сказал Билецкий.

Напомним, сегодня Украина отмечает 29-ю годовщину независимости. Главные торжества проводятся не на Майдане, а на Софийской и Михайловской площадях.

Кроме того, празднование Дня независимости продолжается и в других городах Украины. В Харькове, Днепре, Одессе и Львове его отмечают автопробегом - организаторами, в частности, выступили представители полка "Азов".