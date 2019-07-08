ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Німеччина виступає за збереження транзиту газу через Україну

Новини » Економіка    08.07.2019 - 08:24
Німеччина виступає за збереження транзиту газу через Україну
Фото: Петер Альтмайер (flickr.com/germanembassylondon)

Міністр економіки ФРН також пояснив необхідність "Північного потоку-2" для Німеччини

Проект "Північний потік-2" не зробить Берлін залежним від Москви, а лише принесе економічну вигоду для Німеччини. Про це заявив міністр економіки ФРН Петер Альтмайер в інтерв'ю виданню Bild.

За його словами, ФРН також приділяє значну увагу будівництву терміналів, призначених для прийому сланцевого газу з США.

"Ми не робимо себе залежними від Російської Федерації. Мова йде про скорочення маршрутів постачання і створення нових структур поставки, оскільки в наступні роки наша потреба в газі істотно зросте. З виходом з вугільного і атомного потоків ми будемо покладатися на більшу кількість газових електростанцій протягом перехідного періоду", - пояснив міністр.

Міністр також заявив, що німецька сторона виступає за збереження транзиту газу через територію України.

"Ми рішуче виступаємо за те, щоб газотранспорт через Україну зберігався", - підтвердив Альтмайер.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляла, що збереження транзиту російського газу через Україну і питання з реалізації проекту "Північний потік - 2" пов'язані один з одним.

ОБСЄ ухвалила резолюцію проти "Турецького потоку" і "Північного потоку-2" США закликали Німеччину відправити наземні війська у Сирію
Новини України Російська ФедераціяУкраїнаГерманиятранзит газаСеверный поток-2
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся