Німеччина виступає за збереження транзиту газу через Україну

Фото: Петер Альтмайер (flickr.com/germanembassylondon)

Міністр економіки ФРН також пояснив необхідність "Північного потоку-2" для Німеччини

Проект "Північний потік-2" не зробить Берлін залежним від Москви, а лише принесе економічну вигоду для Німеччини. Про це заявив міністр економіки ФРН Петер Альтмайер в інтерв'ю виданню Bild.

За його словами, ФРН також приділяє значну увагу будівництву терміналів, призначених для прийому сланцевого газу з США.

"Ми не робимо себе залежними від Російської Федерації. Мова йде про скорочення маршрутів постачання і створення нових структур поставки, оскільки в наступні роки наша потреба в газі істотно зросте. З виходом з вугільного і атомного потоків ми будемо покладатися на більшу кількість газових електростанцій протягом перехідного періоду", - пояснив міністр.

Міністр також заявив, що німецька сторона виступає за збереження транзиту газу через територію України.

"Ми рішуче виступаємо за те, щоб газотранспорт через Україну зберігався", - підтвердив Альтмайер.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляла, що збереження транзиту російського газу через Україну і питання з реалізації проекту "Північний потік - 2" пов'язані один з одним.