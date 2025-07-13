РФ потеряла за сутки более 1200 солдат и десятки артсистем, - Генштаб

За последние сутки, с 12 на 13 июля, российские оккупанты потеряли на фронте еще 1240 солдат. Также ВСУ уничтожили 49 артсистем и 101 автотехнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 13 июля 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер, 12 июля, по всей линии боевого столкновения было зафиксировано 151 бой. Самыми горячими направлениями были - Покровское и Лиманское

Подробнее о том, что происходило на поле боя - читайте в материале РБК-Украина.

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