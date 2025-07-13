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РФ потеряла за сутки более 1200 солдат и десятки артсистем, - Генштаб

Воскресенье 13 июля 2025 07:31
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РФ потеряла за сутки более 1200 солдат и десятки артсистем, - Генштаб Фото: украинские военные продолжают наносить потери врагу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, с 12 на 13 июля, российские оккупанты потеряли на фронте еще 1240 солдат. Также ВСУ уничтожили 49 артсистем и 101 автотехнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 13 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 033 930 (+1240) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 016 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 983 (+3) ед;
  • артиллерийских систем - 30 243 (+49) ед;
  • РСЗО - 1438 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1194 (+1) ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 45 511 (+263) ед;
  • крылатых ракет - 3491 (+32) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 54 923 (+101) ед;
  • специальной техники - 3929 (+2) ед.

РФ потеряла за сутки более 1200 солдат и десятки артсистем, - Генштаб

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер, 12 июля, по всей линии боевого столкновения было зафиксировано 151 бой. Самыми горячими направлениями были - Покровское и Лиманское

Подробнее о том, что происходило на поле боя - читайте в материале РБК-Украина.

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