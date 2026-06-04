Боль, которая не утихает. Сегодня Украина вспоминает детей, погибших в результате агрессии РФ

4 июня - важная для каждого украинца дата. День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ.
Подробнее об официальном установлении этого дня в Украине и его значимости, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины был официально установлен постановлением Верховной Рады от 1 июня 2021 года.
В документе отмечается, что ежегодную дату этого памятного дня - 4 июня - приняли, в частности, "учитывая решение Генеральной Ассамблеи ООН, которая под эгидой ООН":
Следовательно, День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ, совпадает с международным памятным днем.
Традиционно 4 июня в Украине организовывают различные мемориальные мероприятия, минуты молчания и акции памяти.
Органы государственной власти и общественные организации призывают людей:
В 2026 году страна-агрессор продолжает забирать невинные жизни.
В Министерстве образования и науки рассказали, ссылаясь на данные Офиса генерального прокурора, что с начала и в результате полномасштабного вторжения РФ:
Еще 2 317 детей, по данным Национальной полиции, считаются пропавшими без вести.
"За этими страшными цифрами - оборванные жизни и непоправимое горе тысяч семей", - добавили в МОН.
Подчеркивается, что "убийство детей не имеет оправдания", ведь "никакие военные цели или политические амбиции не могут быть основанием для лишения ребенка права на жизнь".
"Гибель детей является одним из самых страшных последствий войны и болью, которая навсегда остается с семьями, громадами и всей страной. Помним каждого и каждую, сочувствуем семьям и близким погибших детей", - подытожили в министерстве.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: официальный портал Верховной Рады Украины, пресс-служба Министерства образования и науки, портал Профсоюза работников образования и науки.