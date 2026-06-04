Боль, которая не утихает. Сегодня Украина вспоминает детей, погибших в результате агрессии РФ

Когда был установлен этот памятный день

День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины был официально установлен постановлением Верховной Рады от 1 июня 2021 года.

В документе отмечается, что ежегодную дату этого памятного дня - 4 июня - приняли, в частности, "учитывая решение Генеральной Ассамблеи ООН, которая под эгидой ООН":

учредила Международный день детей - невинных жертв агрессии;

постановила отмечать его 4 июня каждого года.

Следовательно, День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ, совпадает с международным памятным днем.

Постановление ВРУ насчет памятного дня 4 июня (скриншот: zakon.rada.gov.ua)

Почему о дне 4 июня забывать нельзя

Традиционно 4 июня в Украине организовывают различные мемориальные мероприятия, минуты молчания и акции памяти.

Органы государственной власти и общественные организации призывают людей:

присоединиться к ежегодной общенациональной акции "Голоса детей" (основанной 4 июня 2022 года первой леди Еленой Зеленской);

почтить память маленьких украинцев, чьи жизни унесла война.

В 2026 году страна-агрессор продолжает забирать невинные жизни.

В Министерстве образования и науки рассказали, ссылаясь на данные Офиса генерального прокурора, что с начала и в результате полномасштабного вторжения РФ:

погибли 707 украинских детей;

2 548 детей - получили ранения.

Еще 2 317 детей, по данным Национальной полиции, считаются пропавшими без вести.

С начала полномасштабной войны погибло более 700 юных украинцев (инфографика: facebook.com/UAMON)

"За этими страшными цифрами - оборванные жизни и непоправимое горе тысяч семей", - добавили в МОН.

Подчеркивается, что "убийство детей не имеет оправдания", ведь "никакие военные цели или политические амбиции не могут быть основанием для лишения ребенка права на жизнь".

"Гибель детей является одним из самых страшных последствий войны и болью, которая навсегда остается с семьями, громадами и всей страной. Помним каждого и каждую, сочувствуем семьям и близким погибших детей", - подытожили в министерстве.