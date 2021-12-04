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На межі успіху. Україна не змогла зачепитися за подіум у першій естафеті біатлонного сезону

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Естерсунд, Субота 04 грудня 2021 17:35
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 4 грудня, у шведському Естерсунді у рамках другого етапу Кубка світу відбулася перша естафета біатлонного сезону. Чоловіча збірна України фінішувала п'ятою після другого етапу на другій позиції.

Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

Артем Прима пройшов перший етап ідеально зі стрільби, не використавши жодного додаткового патрона. Але за темпом він поступився лідеру норвежцю Баккену 27 секунд і прийшов на передачу сьомим.

Другим за Україну біг Дмитро Підручний. Лідер нашої збірної продовжив ідеальний почин партнера у стрільбі та підняв Україну на друге місце, відігравши по ходу 23 секунди.

Богдан Цимбал пішов на третій етап із залишенням за 4 секунди від Тар'є Бе. Проте відстрілявши перший рубіж на нуль, друга стрілянина була провальною - навіть три додаткові патрони не врятували від штрафного кола. У підсумку, на останній етап Україна пішла шостою з 1:20 відставання від лідера.

На заключному етапі Антон Дудченко зміг відіграти одну позицію, використавши два додаткові патрони, але зачепитися за подіум так і не зміг. Україна п'ята у першій естафеті біатлонного сезону.

Перше місце у Норвегії, друге у Франції, третє у Росії.

На межі успіху. Україна не змогла зачепитися за подіум у першій естафеті біатлонного сезону

Завтра відбудеться жіноча естафета. У чоловіків буде гонка-переслідування, де бігтимуть двоє українців - Дмитро Підручний та Антон Дудченко.

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