На межі успіху. Україна не змогла зачепитися за подіум у першій естафеті біатлонного сезону

Сьогодні, 4 грудня, у шведському Естерсунді у рамках другого етапу Кубка світу відбулася перша естафета біатлонного сезону. Чоловіча збірна України фінішувала п'ятою після другого етапу на другій позиції.

Артем Прима пройшов перший етап ідеально зі стрільби, не використавши жодного додаткового патрона. Але за темпом він поступився лідеру норвежцю Баккену 27 секунд і прийшов на передачу сьомим.

Другим за Україну біг Дмитро Підручний. Лідер нашої збірної продовжив ідеальний почин партнера у стрільбі та підняв Україну на друге місце, відігравши по ходу 23 секунди.

Богдан Цимбал пішов на третій етап із залишенням за 4 секунди від Тар'є Бе. Проте відстрілявши перший рубіж на нуль, друга стрілянина була провальною - навіть три додаткові патрони не врятували від штрафного кола. У підсумку, на останній етап Україна пішла шостою з 1:20 відставання від лідера.

На заключному етапі Антон Дудченко зміг відіграти одну позицію, використавши два додаткові патрони, але зачепитися за подіум так і не зміг. Україна п'ята у першій естафеті біатлонного сезону.

Перше місце у Норвегії, друге у Франції, третє у Росії.

Завтра відбудеться жіноча естафета. У чоловіків буде гонка-переслідування, де бігтимуть двоє українців - Дмитро Підручний та Антон Дудченко.