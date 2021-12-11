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Українки завершили біатлонну естафету Кубка світу на п'ятому місці

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Хохфільцен, Субота 11 грудня 2021 16:31
Українки завершили біатлонну естафету Кубка світу на п'ятому місці Фото: Олена Білосюк могла зачепитися за перший подіум сезону в естафеті (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 11 грудня, відбулася жіноча естафета третього етапу біатлонного Кубка світу в Хохфільцені. Українки завершили гонку п'ятими.

Детальніше про-в матеріалі РБК-Україна.

За Україну бігли Ірина Петренко, Юлія Джима, Дарина Блашко та Олена Білосюк (Підгрушна).

Після першого етапу Україна йшла 11-ю, але Джима змогла підтягнутися на сьоме місце, яке зберегла і Блашко. Білосюк пройшла відмінно першу половину дистанції і навіть мали теоретичні шанси зачепитися за третє місце, але на другому вогневому рубежі використовувала два додаткових патрона і в боротьбу за п'єдестал не вклинилася. Після останньої стрільби українка вийшла шостою, але відразу ж обійшла австрійку і впевнено фінішувала п'ятою.

Перемогу в гонці здобула Швеція, друге місце у Росії, третє - у Франції.

Українки завершили біатлонну естафету Кубка світу на п'ятому місціЦей результат дозволив Україні покращити свої позиції у заліку Кубка націй. Наразі українки посідають восьме місце з 1759 балами в активі. Нагадаємо, перша естафета сезону для жіночої збірної України була провальною – лише десяте місце в Естерсунді.

Українки завершили біатлонну естафету Кубка світу на п'ятому місці

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Елена Пидгрушная Биатлон
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