Українки завершили біатлонну естафету Кубка світу на п'ятому місці

За Україну бігли Ірина Петренко, Юлія Джима, Дарина Блашко та Олена Білосюк (Підгрушна).

Після першого етапу Україна йшла 11-ю, але Джима змогла підтягнутися на сьоме місце, яке зберегла і Блашко. Білосюк пройшла відмінно першу половину дистанції і навіть мали теоретичні шанси зачепитися за третє місце, але на другому вогневому рубежі використовувала два додаткових патрона і в боротьбу за п'єдестал не вклинилася. Після останньої стрільби українка вийшла шостою, але відразу ж обійшла австрійку і впевнено фінішувала п'ятою.

Перемогу в гонці здобула Швеція, друге місце у Росії, третє - у Франції.

Цей результат дозволив Україні покращити свої позиції у заліку Кубка націй. Наразі українки посідають восьме місце з 1759 балами в активі. Нагадаємо, перша естафета сезону для жіночої збірної України була провальною – лише десяте місце в Естерсунді.