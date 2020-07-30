Безвіз для Китаю не вплине на відносини України з іншими країнами, - МЗС

Надання безвізового режиму в'їзду в Україну жителям Китаю не вплине на відносини з іншими державами. Введення безвізу для громадян є суверенним правом.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України, передає "Радіо Свобода".

У відомстві зазначили, що формування і реалізація візової політики, в тому числі, введення візового чи безвізового режиму для громадян іноземних держав є суверенним правом кожної держави.

"Не вбачається жодного взаємозв'язку між зазначеним рішенням України та політикою інших країн щодо КНР. Відповідно, дане рішення не може мати впливу на відносини України з іншими країнами", - зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про тимчасове запровадження безвізу для громадян КНР, які в'їжджають в Україну з туристичною метою.

Раніше Зеленський ввів безвізовий режим для громадян Австралії, Нової Зеландії та країн Аравійського півострова.

Україна також заявила, що очікує пом'якшення візового режиму для українців від Австралії, Кувейту і Саудівської Аравії.