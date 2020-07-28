Зеленський скасував візи для туристів з Китаю

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Безвіз вводиться в туристичних цілях

Президент Володимир Зеленський запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю, які в'їжджають в Україну з туристичною метою. Безвізовий режим буде діяти з 1 серпня 2020 року по 31 січня 2021 року.

Про це повідомили в Офісі президента.

Наголошується, що таке рішення прийнято з метою розвитку дружніх відносин між Україною і Китаєм, а також для активізації двосторонньої співпраці у сфері туризму.

"Згідно з документом, на період з 1 серпня 2020 до 31 січня 2021 вводиться безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Китайської Народної Республіки, що в'їжджають з туристичною метою, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів", - йдеться в повідомленні.

Кабінет міністрів повинен забезпечити відповідні заходи і прийняти необхідні рішення.

Указ набирає чинності з дня його опублікування - 28 липня.

Нагадаємо, раніше Зеленський ввів безвізовий режим для громадян Австралії, Нової Зеландії та країн Аравійського півострова.

Україна також заявила, що очікує пом'якшення візового режиму для українців від Австралії, Кувейту і Саудівської Аравії.