RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Безответственная риторика". Пентагон отреагировал на предстоящие ядерные учения РФ

Фото: Пэт Райдер, представитель Пентагона США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Планы России провести ядерные учения являются очередным примером безответственной риторики Кремля.

Об этом заявил представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Politico Лару Селигман в Twitter.

По его словам, США не наблюдают изменений "в стратегической силовой позиции" России после того, как Москва анонсировала учения по применению тактического ядерного оружия. 

"Это пример безответственной риторики, которую мы видели в России в прошлом", - добавил Райдер. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 6 мая, Министерство обороны России заявило о подготовке к ядерным учениям.

В частности, в ходе учений россияне хотят отработать подготовку к применению тактического ядерного оружия.

Такие действия в Москве оправдывают "провокационными действиями" стран Запада.

Стоит заметить, что недавно министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил о том, что его страна разрешает Украине применять британское оружие для ударов по объектам на территории России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЯдерное оружиеВойна в Украине