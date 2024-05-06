"Безвідповідальна риторика". Пентагон відреагував на майбутні ядерні навчання РФ

За його словами, США не спостерігають змін "у стратегічній силовій позиції" Росії після того, як Москва анонсувала навчання щодо застосування тактичної ядерної зброї.

"Це приклад безвідповідальної риторики, яку ми бачили у Росії в минулому", - додав Райдер.