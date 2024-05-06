"Безвідповідальна риторика". Пентагон відреагував на майбутні ядерні навчання РФ

Плани Росії провести ядерні навчання є ще одним прикладом безвідповідальної риторики Кремля.
Про це заявив представник Пентагону, бригадний генерал ВВС Пет Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Politico Лару Селігман у Twitter.
За його словами, США не спостерігають змін "у стратегічній силовій позиції" Росії після того, як Москва анонсувала навчання щодо застосування тактичної ядерної зброї.
"Це приклад безвідповідальної риторики, яку ми бачили у Росії в минулому", - додав Райдер.
Нагадаємо, сьогодні, 6 травня, Міністерство оборони Росії заявило про підготовку до ядерних навчань.
Зокрема під час навчань росіяни хочуть відпрацювати підготовку до застосування тактичної ядерної зброї.
Такі дії у Москві виправдовують "провокаційними діями" країн Заходу.
Варто зауважити, що нещодавно міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив, що його країна дозволяє Україні застосовувати британську зброю для ударів по об'єктах на території Росії.
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